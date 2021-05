Un gratte-ciel de 980 pieds de haut en Chine commence à trembler pour une raison inconnue pour terrifier les gens

L’un des plus hauts gratte-ciel de Chine a été évacué mardi après avoir commencé à trembler, envoyant des acheteurs paniqués se mettre en sécurité dans la ville méridionale de Shenzhen. La SEG Plaza, haute de près de 300 mètres (980 pieds), a inexplicablement commencé à trembler vers 13 heures, provoquant une évacuation des personnes à l’intérieur tandis que les piétons regardaient la bouche ouverte depuis les rues à l’extérieur. Le bâtiment a été scellé à partir de 14 h 40, selon les médias locaux. Achevée en 2000, la tour abrite un important marché de l’électronique ainsi que divers bureaux au centre-ville de l’une des villes à la croissance la plus rapide de Chine.

Les responsables de la gestion des urgences enquêtent sur ce qui a provoqué l’oscillation de la tour dans le quartier Futian de Shenzhen, selon un message publié sur la plateforme de type Twitter Weibo.

« Après avoir vérifié et analysé les données de diverses stations de surveillance des tremblements de terre à travers la ville, il n’y a pas eu de tremblement de terre à Shenzhen aujourd’hui », indique le communiqué.

«La cause du tremblement est en cours de vérification par divers départements.»

La manière dont les autorités géreront un bâtiment dangereux de son envergure au cœur d’une ville de plus de 12 millions d’habitants n’a pas été immédiatement claire.

Des vidéos de spectateurs publiées par les médias locaux sur Weibo ont montré le gratte-ciel tremblant sur ses fondations alors que des centaines de piétons terrifiés se sont enfuis à l’extérieur.

«SEG a complètement évacué», a écrit un utilisateur de Weibo en légende d’une vidéo de centaines de personnes se déplaçant dans une large rue commerçante près de la tour.

La tour porte le nom du fabricant de semi-conducteurs et d’électronique Shenzhen Electronics Group, dont les bureaux sont basés dans le bâtiment.

Il s’agit de la 18e plus haute tour de Shenzhen, selon la base de données des gratte-ciel du Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

L’année dernière, les autorités chinoises ont interdit la construction de gratte-ciel de plus de 500 mètres, ajoutant aux restrictions de hauteur déjà appliquées dans certaines villes comme Pékin.

Les nouvelles directives pour les architectes, les urbanistes et les promoteurs visaient à «mettre en évidence les caractéristiques chinoises» et interdisaient également les bâtiments collants «imitateurs» calqués sur des monuments mondiaux.

Cinq des gratte-ciel les plus hauts du monde sont situés en Chine, y compris le deuxième plus haut bâtiment du monde, la Shanghai Tower, qui culmine à 632 mètres.

Shenzhen est une métropole tentaculaire dans le sud de la Chine, près de Hong Kong, qui a une scène de fabrication technologique en plein essor.

De nombreux géants chinois de la technologie, dont Tencent et Huawei, ont choisi la ville pour accueillir leur siège. Il abrite le quatrième plus haut gratte-ciel du monde, le centre financier Ping An de 599 mètres.

Les effondrements de bâtiments ne sont pas rares en Chine, où les normes de construction laxistes et l’urbanisation effrénée conduisent à des constructions précipitées.

En mai dernier, un hôtel de quarantaine de cinq étages dans la ville sud-est de Quanzhou s’est effondré en raison de constructions de mauvaise qualité, faisant 29 morts.

Le tremblement de terre dévastateur du Sichuan en 2008 a fait plus de 69 000 morts. La catastrophe a déclenché une tempête de controverse publique sur des bâtiments scolaires mal construits – surnommés «lie de tofu» – qui s’est effondrée et a tué des milliers d’étudiants.

