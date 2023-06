Un gratte-ciel d’appartement d’un moment d’horreur est englouti dans un enfer de 400 pieds alors que des débris flamboyants plongent dans les rues en contrebas

Des braises RED-HOT et des débris flamboyants se sont abattus sur une ville des Émirats arabes unis après qu’un incendie massif a englouti un immeuble.

Des images terrifiantes montrent des flammes féroces engloutissant la tour 02 de 400 pieds du complexe Ajman One à Ajman lundi soir.

L’immeuble à Ajman a été submergé par les flammes féroces Crédit : Reuters

Des débris brûlants se sont déversés dans la rue en contrebas lundi soir Crédit : Twitter

Les résidents ont été rapidement évacués alors que les services d’urgence se battaient pour éteindre l’incendie Crédit : Reuters

La nuit ciel a été éclairé par la lueur inquiétante alors que l’incendie ravageait le bâtiment résidentiel sous les yeux horrifiés des habitants.

Un grésillement effrayant peut être entendu alors que l’enfer continue de faire rage, tandis qu’une pluie de braises brûlantes tombe sur la rue en contrebas.

Des foules de résidents évacués et des habitants inquiets ont été vus rassemblés alors qu’une épaisse fumée noire s’échappait dans les airs.

D’autres images montrent comment les pompiers se sont battus pour éteindre les flammes alors que l’incendie continuait de se propager à plusieurs étages du complexe de 36 étages.

Un coin du bâtiment a été englouti par des flammes allant du niveau du sol au sommet, avec des débris tombant dans la rue en dessous.

Mais la police de la ville des Émirats arabes unis a déclaré que les équipes avaient réussi à éteindre l’incendie, sans faire de blessés.

Les résidents du complexe de grande hauteur qui ont été forcés d’abandonner leurs maisons ont été transportés vers les hôtels voisins par une série de bus.

Ils ont été envoyés dans des logements à travers Ajman et Sharjah par l’Emirate’s Transport Autorité.

Le brigadier Abdullah Saif Al Matrooshi, directeur général des opérations de police à la police d’Ajman, a déclaré qu’une unité de police mobile avait aidé à sécuriser le site.

Les locataires ont pu signaler aux autorités les objets et effets personnels qu’ils avaient perdus lors de l’incident.

Des images choquantes documentant les conséquences de l’incendie montrent comment l’immeuble a été complètement carbonisé.

On pouvait voir des habitants inspecter les dégâts alors que les services d’urgence erraient à travers les débris qui avaient jonché le trottoir.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables des Émirats arabes unis.

Un grand incendie avait déjà ravagé deux tours d’appartements dans le même complexe en 2016.

On pense que l’Ajman One Tower 2 est le troisième plus haut gratte-ciel de la ville d’Ajman.

Cela survient après la publication des chiffres du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, qui montrent une augmentation significative du nombre d’incendies de bâtiments ces dernières années.

Plus de 3 000 incidents ont été signalés l’année dernière, un bond par rapport aux 2 090 incendies en 2021 et 1 968 en 2020, selon The National Nouvelles.

Les statistiques suggèrent que la majorité des enfers ont eu lieu dans des zones résidentielles en 2022, les maisons et les appartements représentant 1 385 incidents.

Le pic a été lié à un revêtement inflammable sur de nombreux gratte-ciel omniprésents du pays.

Nous avons déjà raconté comment un énorme incendie a englouti un immeuble chic sur l’île artificielle de Palm Island à Dubaï en 2016.

L’incendie du gratte-ciel de 36 étages était visible dans toute la ville Crédit : Twitter

Aucun blessé n’a été signalé dans l’enfer Crédit : Reuters