Un graphique simple montre pourquoi la géo-ingénierie solaire doit être étudiée

Le monde ne réduit pas les émissions assez rapidement pour atténuer les effets les plus meurtriers du changement climatique, il est donc temps d’étudier des méthodes temporaires pour refroidir la Terre en bloquant certains des rayons du soleil, selon un groupe de scientifiques internationalement reconnus.

Tous les quatre ans, des scientifiques soutenus par les Nations Unies publient un rapport évaluant les progrès du Protocole de Montréal, un traité environnemental historique de 1989 qui réglementait les produits chimiques qui nuisaient à la couche d’ozone. Pour la toute première fois, le rapport contient un chapitre entier sur l’injection d’aérosols stratosphériques, plus familièrement appelée géo-ingénierie solaire.

C’est un moyen de refroidir temporairement l’atmosphère en injectant des particules de dioxyde de soufre réfléchissant la lumière du soleil, ou peut-être une autre substance, dans la haute atmosphère, similaire à ce qui se passe naturellement avec les éruptions volcaniques.

L’idée a été mentionnée dans des rapports précédents, mais “ce qui est différent cette fois, c’est la proéminence”, a expliqué David Faheyl’un des coprésidents du comité d’évaluation scientifique.

La question urgente concernant l’injection d’aérosols stratosphériques est de savoir si ce type de géo-ingénierie solaire est plus dommageable pour la Terre que le changement climatique qu’il atténuerait temporairement. Il n’y a pas de réponse simple, c’est pourquoi une étude plus approfondie est nécessaire.

“Cela dépend de : Qu’est-ce que vous injectez ? À quelle altitude vous l’injectez. Combien vous injectez. À quelle latitude injectez-vous ? À quelle période de l’année injectez-vous ? Et êtes-vous faire plus d’une injection?”, A déclaré Fahey à CNBC. De manière générale, les conversations sur la libération de particules dans la stratosphère font référence au dioxyde de soufre, mais il n’y a pas de réponses claires aux autres questions.

“Nous faisons en fait avancer un peu le ballon ici en ayant le premier chapitre complet dans ce cadre où chaque nation du monde est à la table”, a déclaré Fahey. “‘Cela dépend’ est un message vraiment, vraiment important sur ce sujet à ce stade.”

Un graphique dans le rapport résume comment les scientifiques pensent que la géo-ingénierie devrait être considérée – non pas comme une solution au changement climatique, mais comme un moyen de réduire temporairement les températures. La réduction des émissions de gaz à effet de serre finira par ralentir le réchauffement climatique, mais c’est un processus très lent. La libération de dioxyde de soufre dans la stratosphère est rapide et bon marché par rapport aux solutions à plus long terme.