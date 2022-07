Un grand supermarché supprime les dates de péremption de 300 produits de fruits et légumes

MARKS and Spencer’s supprime les dates de péremption pour aider à réduire le gaspillage alimentaire en magasin et dans les ménages.

Les dattes seront retirées de plus de 300 produits de fruits et légumes – 85 % de l’offre de produits de M&S – y compris les pommes, les pommes de terre et le brocoli couramment gaspillés.

Les dates de péremption seront supprimées de plus de 300 gammes de fruits et légumes

Au lieu de cela, le géant des supermarchés utilisera un nouveau code que les collègues des magasins M&S utiliseront pour garantir le maintien de la fraîcheur et de la qualité.

Le changement, qui est déployé dans tous les magasins M&S UK à partir de cette semaine, est conçu pour encourager les clients à jeter moins d’aliments comestibles à la maison en utilisant leur jugement.

Les recherches du WRAP montrent qu’environ 6,6 millions de tonnes de nourriture sont jetées par les ménages britanniques chaque année.

Dans le cadre de sa feuille de route de développement durable Plan A, M&S s’est engagé à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030, avec 100 % des excédents comestibles devant être redistribués d’ici 2025.

En plus de réduire le nombre de dates de péremption, le détaillant prend plusieurs mesures pour réduire le gaspillage alimentaire et aide ses 30 millions de clients et 70 000 collègues à faire de même.

Andrew Clappen, directeur de la technologie alimentaire, a déclaré : « Nous sommes déterminés à lutter contre le gaspillage alimentaire – nos équipes et nos fournisseurs travaillent dur pour fournir des produits frais, délicieux et d’origine responsable à un excellent rapport qualité-prix et nous devons faire tout notre possible pour nous assurer qu’aucun de celui-ci est jeté.

“Pour ce faire, nous devons être innovants et ambitieux – supprimer les dates de péremption lorsque cela est sûr, tester de nouvelles façons de vendre nos produits et galvaniser nos clients pour qu’ils fassent preuve de créativité avec les restes et adoptent le changement.

« L’autre côté du défi est de s’assurer que tout ce qui est comestible que nous ne vendons pas atteigne ceux qui en ont le plus besoin.

“En nous associant à Neighborly depuis 2015, nous avons assuré la redistribution de plus de 44 millions de repas aux communautés locales.”

Catherine David, directrice de la collaboration et du changement chez WRAP, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir cette décision de M&S, qui réduira le gaspillage alimentaire et contribuera à lutter contre la crise climatique.

“La suppression des dattes sur les fruits et légumes frais peut économiser l’équivalent de 7 millions de paniers de nourriture mis à la poubelle dans nos maisons.

“Nous exhortons davantage de supermarchés à prendre de l’avance sur le gaspillage alimentaire en supprimant les étiquettes de date des produits frais, permettant aux gens d’utiliser leur propre jugement.”