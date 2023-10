Un grand satellite surpasse tout sauf les 7 étoiles les plus brillantes

À la fin de l’année dernière, un satellite de communication a déployé ses ailes géantes, déployant un réseau d’antennes de 693 pieds carrés (64 mètres carrés) en orbite terrestre basse. Une fois entièrement déployé, BlueWalker 3 est devenu l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne, surpassé uniquement par la Lune, Vénus, Jupiter et sept étoiles, selon de nouvelles recherches.

Startup basée au Texas AST SpaceMobile a lancé son prototype de satellite en septembre 2022 dans le cadre de son projet visant à connecter les smartphones directement en orbite, essentiellement en établissant des tours de téléphonie mobile dans l’espace. En tant que premier d’une centaine de satellites destinés à construire une constellation orbitale, le prototype de satellite constitue déjà une menace majeure pour les observations de l’univers depuis la Terre.

Les auteurs d’un nouveau étude publié aujourd’hui dans Nature a compilé les observations de BlueWalker 3 provenant d’astronomes professionnels et amateurs du Chili, des États-Unis, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Maroc. Grâce aux différents télescopes, BlueWalker 3 est apparu aussi brillant que deux des dix étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, Procyon et Achernar.

Le prototype de satellite BlueWalker 3 d’AST SpaceMobile a été lancé en septembre 2022. Image: Michael Tzukran

AST SpaceMobile n’est pas la seule entreprise à joncher l’orbite terrestre basse de satellites. SpaceX d’Elon Musk est construire une constellation Internet en orbite terrestre basse avec des projets de déploiement de plus de 42 000 satellites. Amazon prévoit également de lancer une flotte de 3 236 satellites pour Projet Kuipertandis que OneWeb veut lancer 648 satellites.

Ces satellites renvoient la lumière du soleil vers notre planète, provoquant potentiellement des stries lumineuses sur les images astronomiques et interférant avec les données scientifiques. Selon la nouvelle étude, des satellites comme BlueWalker 3 pourraient également présenter une source supplémentaire de bruit pour la radioastronomie, interférant avec les récepteurs à large bande et affectant les bandes de radioastronomie protégées à proximité.

Le prototype BlueWalker 3 possède le plus grand réseau de communications commerciales jamais déployé dans l’espace. Lors d’observations aériennes en septembre, le satellite avait une magnitude de luminosité d’environ +3,5, le rendant visible à l’œil nu. Cependant, depuis que le satellite a déployé son réseau d’antennes en novembre de l’année dernière, son la luminosité a augmenté d’environ deux magnitudesa déclaré Marco Langbroek, professeur d’astrodynamique à l’Université technique de Delft aux Pays-Bas, à Gizmodo en novembre 2022.

Les auteurs de la nouvelle étude ne s’inquiètent pas seulement du fait que BlueWalker 3 soit un satellite isolé, mais plutôt du fait qu’il reflète une tendance vers des satellites de plus en plus grands et plus lumineux. BlueWalker 3 devient périodiquement des centaines de fois plus lumineux que l’ensemble actuel de recommandations mis en place par l’Union astronomique internationale (UAI) pour atténuer les effets des satellites sur la visibilité du cosmos, selon la nouvelle étude.

Il n’existe actuellement aucune règle officielle pour réguler la luminosité des satellites en orbite. Des sociétés comme SpaceX sont en pourparlers avec l’AIU pour trouver des moyens de réduire la luminosité des satellites Starlink, qui ont déjà été mis en place. interféré avec des observations astronomiques. Les auteurs de la nouvelle étude ont recommandé que l’effet des satellites sur l’astronomie soit pris en compte dans le cadre de leurs processus d’autorisation de lancement.

