Un grand requin blanc montre ses dents pour mâcher des appâts de près et personnellement avec un vidéaste

Des images incroyables publiées mercredi ont montré un grand requin blanc montrant les dents alors qu’il se précipitait sur un appât suspendu à un bateau d’excursion à Mossel Bay, en Afrique du Sud, à seulement six pieds d’un vidéaste sous-marin filmant avec une caméra GoPro.

« Je ressens un sentiment d’excitation à chaque fois que je vois un grand requin blanc », a déclaré le vidéaste anglais et membre de l’équipe de plongée Mark Graham à l’agence de presse britannique Media Drum World. « Les requins viennent jusqu’au bateau, enquêtant souvent sur les gens dans la cage d’une manière curieuse pour découvrir ce qu’ils sont.

« Ce requin particulier était peut-être à six ou neuf pieds du bateau », a-t-il ajouté.

LE GRAND REQUIN BLANC SURFACE AU LARGE DE JERSEY SHORE ALORS QUE LES PLAGES SE REMPLISSENT POUR LE JOUR DU SOUVENIR

Graham a capturé ses images d’une cage sous-marine, ainsi que des images prises à bord du bateau, lors d’une excursion avec des requins et de la plongée avec des invités désireux de se rapprocher de certains des prédateurs les plus redoutés au monde.

Cependant, le vidéaste est passionné par ces créatures sous-marines et travaille dur pour changer les perceptions erronées des gens en ce qui concerne les requins.

« Je pense que les humains ont une peur instinctive de ce qu’ils ne peuvent pas voir et ne comprennent pas », a-t-il déclaré. « Je pense que les médias grand public ont un grand rôle à jouer dans la perpétuation et l’exagération des histoires négatives sur les rencontres avec les requins. Je ne pense pas que la réputation soit justifiée. »

Graham a souligné que chaque année, de plus en plus de personnes pénètrent dans l’océan et qu’en 2022, il n’y a eu que cinq attaques mortelles de requins.

« Alors que les humains tuent plus de 11 000 requins par heure », a-t-il expliqué. « Les requins ne sont que des requins, ce sont des animaux, ce ne sont pas des monstres, apprenez à les apprécier pour ce qu’ils sont, pas pour ce que vous pensez qu’ils sont.

« Si vous avez la chance de les voir dans la nature, allez les voir, je vous garantis que votre perception changera », a-t-il ajouté.

LES MORDURES DE REQUIN RÉCENTES EFFRAYENT, MAIS LES BLESSURES GRAVES RESTENT RARES

Bien que Graham ait participé à de nombreuses plongées et excursions avec les requins, il a déclaré que cette rencontre était différente, notant que les grands requins blancs sont généralement hésitants et lents à s’approcher du bateau.

Le plongeur expérimenté était ravi de voir non seulement le requin poursuivre l’appât d’une manière aussi féroce, mais a noté que quatre autres grands requins blancs se sont approchés de la cage et ont encerclé le bateau sans être incités par un appât ou un chum.

Les requins ont ouvert leurs mâchoires et sont venus à six pieds de la cage pour enquêter, curieux de la rencontre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’était incroyablement excitant », aurait déclaré Graham, notant qu’aucun des invités n’avait peur, et même ceux qui étaient fatigués d’entrer dans l’eau sont finalement entrés dans la cage pour découvrir les requins sous l’eau.

« Les grands requins blancs sont le plus souvent extrêmement lents et curieux, restant juste sous la surface pour enquêter sur le bateau et la cage », a expliqué Graham. « Ainsi, lorsque nous avons des journées actives, où les grands blancs montrent à quel point ils sont efficaces en tant que prédateurs sortant de l’eau et se précipitant pour l’appât, c’est incroyable à voir. »