Un grand requin blanc marqué par la bataille capturé en vidéo après un incroyable voyage de 1 100 milles | Nouvelles du monde

Un grand requin blanc marqué par la bataille a été filmé après un incroyable voyage de 1 100 milles – une découverte qui, selon les scientifiques, a des “implications majeures” pour l’étude de l’infâme espèce.

Le jeune mâle est couvert de morsures – probablement l’œuvre d’un autre requin – et a été vu au large de Mozambique.

Identifié à partir de ses cicatrices faciales et d’une étiquette, le prédateur mortel a été capturé sur film à l’aide d’une caméra vidéo sous-marine à distance appâtée spéciale (BRUV).

Le gros poisson a été apparié à un requin aperçu au large de Struisbaai, Afrique du Suden mai 2022 – ce qui signifie que ce jeune grand blanc avait effectué un voyage de 1 100 milles cette année.

La recherche a été menée par la Wildlife Conservation Society (WCS) et l’Instituto Oceanografico de Mozambique (InOM), qui mènent des enquêtes pour évaluer les populations de requins et de raies au large des côtes de l’Afrique australe.

Rhett Bennett, membre du projet d’enquête BRUV au Mozambique, a déclaré : « Cette observation unique est d’une grande valeur pour la science et la conservation des requins, car elle confirme un mouvement transfrontalier, à l’échelle de milliers de kilomètres, d’une espèce de requin menacée, qui a implications majeures pour la gestion de cette espèce.

“La correspondance d’identification individuelle met également en évidence une autre valeur des BRUV, et en particulier des enregistrements vidéo, en tant qu’outils de recherche utiles pour la science des requins et des raies.”

M. Bennett a déclaré à Newsweek que les marques sur le visage du requin étaient probablement causées par une bagarre avec un autre requin.

Grand Blanc les requins peut atteindre plus de six mètres de long et vivre 70 ans ou plus – et nager à des vitesses de 16 mph.

Bien que l’espèce soit responsable de plus de morsures enregistrées sur les humains que tout autre requin, les experts ne pensent pas qu’elles ciblent les humains.

Au lieu de cela, de nombreux scientifiques pensent qu’une erreur d’identité est souvent un facteur, en particulier dans les zones de faible visibilité.

Photo : WCS/InOM



Les résultats des enquêtes par caméra BRUV aideront à informer les gestionnaires des pêches et des ressources en Afrique du Sud et au Mozambique sur la capacité migratoire des requins blancs et sur la nécessité de mesures de gestion multilatérales ou au moins bilatérales pour cette espèce et d’autres espèces de requins et de raies menacées qui sont se déplaçant entre les eaux de ces pays.

Alison Towner, qui fait partie de l’étude sur le marquage des requins blancs en Afrique du Sud, a déclaré : “Cette correspondance d’identification importante et la confirmation du mouvement transfrontalier sont survenues à un moment où la population de requins blancs d’Afrique australe est confrontée à la menace supplémentaire de la prédation des orques en plus d’autres menaces anthropiques. menaces telles que les filets à requins.

“C’est un excellent exemple de collaboration entre différentes plateformes de recherche.”