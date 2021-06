Un grand requin blanc de 8 pieds de long mord un nageur sur la plage de San Francisco

UN SURFEUR a été grièvement blessé après avoir été attaqué par un gigantesque grand requin blanc de 8 pieds dans les eaux au large de San Francisco.

L’homme de 35 ans nageait au large de Grey Whale Cove State Beach lorsque le requin monstre a enfoncé ses dents dans sa jambe droite.

Le surfeur a été mordu par un grand requin blanc de 8 pieds dans les eaux au large de San Francisco Crédit : Photothèque RM – Getty

Bien qu’il ait été mordu peu de temps après vers 9 h 15 samedi, il a pu nager jusqu’au rivage.

« Il surfait », a déclaré Brain Ham, chef de bataillon de Cal Fire à NBC Bay Area.

« Donc, il était relativement proche du rivage et il était en train de surfer et un grand blanc lui a juste pris une bouchée et l’a relâché. »

Après avoir été soigné sur place, il a été transporté à l’hôpital de Stanford alors que les flics fermaient la plage.

Cal Fire a tweeté: « Le patient a été traité avec des mesures avancées de réanimation et transporté dans un centre de traumatologie local dans un état grave. »

Le témoin Thomas Masotta a déclaré qu’il pêchait sur le rivage lorsqu’il a vu la victime blessée, rapporte NBC.

« Il m’a appelé, puis s’est effondré », a-t-il déclaré au point de vente.

« Il se roulait par terre et a dit qu’il ne souffrait pas beaucoup mais qu’il craignait de perdre beaucoup de sang. »

La victime a été transportée à l’hôpital après l’attaque Crédit : Cal Fire CZU

L’homme, 35 ans, s’est fait mordre la jambe droite Crédit : Cal Fire CZU

Sur toutes les attaques de requins signalées dans le monde chaque année, jusqu’à un tiers sont généralement attribuées à de grands requins blancs, selon National Geographic.

Cela survient après qu’un pêcheur abasourdi ait renversé un grand requin blanc de 7 pieds.

Le capitaine Jeff Warford pêchait des requins-renards communs lors d’un voyage à seulement un mile au large des côtes du New Jersey.

Mais il s’est battu quand il s’est accroché au grand blanc géant au large de Seaside Pier avec le second Jake Bowles et le pêcheur Ilan Shemesh.

« Nous étions dans 50 pieds d’eau lorsque la canne s’est déclenchée et a commencé à crier la ligne du moulinet », a déclaré Jeff.

« Je me suis dit ‘c’est parti les garçons, c’est notre batteuse’.

« Quinze minutes après le début du combat, j’ai eu un aperçu du requin et j’ai su que ce n’était pas une batteuse.

« À ce stade, je ne savais toujours pas que c’était un grand blanc.

« Dix ou quinze minutes plus tard, nous avons rapproché le poisson du bateau et j’ai dit: » oh mon Dieu, c’est un grand blanc « .

« C’était la première fois que je voyais ou attrapais un grand blanc. Je pêche depuis 35 ans et je pêche professionnellement depuis 2014. »

Le capitaine Jeff, de Reel Innovation Sportfishing, estime que l’énorme poisson mesurait environ sept pieds de long et pesait 120 livres.