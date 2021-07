Un grand reporter criminel néerlandais se bat pour la vie après avoir été abattu lors d’un « coup de vengeance »

Un journaliste criminel TOP se bat pour la vie après avoir été abattu dans un coup de vengeance présumé.

Le journaliste néerlandais primé Peter R de Vries aurait été la cible de gangsters qu’il avait dénoncés.

Le journaliste néerlandais primé Peter R de Vries se bat pour sa vie après avoir été abattu lors d’un coup présumé de vengeance Crédit : Eyevine

L’homme de 64 ans a reçu une balle dans la tête dans une rue près d’une grande place publique à Amsterdam mardi soir après une apparition dans un studio de télévision à proximité.

Il était gravement malade en soins intensifs hier soir.

La police a arrêté deux suspects, un Polonais de 35 ans et un Néerlandais de 21 ans, après une course-poursuite sur autoroute.

La maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a déclaré : « Peter R. de Vries est pour nous tous un héros national, un journaliste exceptionnellement courageux, cherchant inlassablement la justice.

« Aujourd’hui, la justice dans notre pays semble loin. Un crime brutal et lâche a été commis. »

Les gens ont laissé des fleurs pour le journaliste primé Crédit : Reuters

Le ministre néerlandais de la Justice, Ferd Grapperhaus, a repoussé ses larmes en promettant de traduire les criminels en justice – et a averti que la mafia devenait « plus violente et sans scrupules ».

Il a ajouté : « Nous avons affaire à des gens complètement détraqués qui, entre autres, mettent en place des chambres de torture. »