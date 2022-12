Les manifestants ont appelé à un réexamen de la politique de la France envers le bloc dirigé par les États-Unis et Moscou, et ont dénoncé les sanctions anti-russes

Des foules de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française samedi pour protester contre la politique de la France envers la Russie et l’adhésion du pays à l’OTAN. Le rassemblement de grande envergure a été organisé par le parti de droite Les Patriotes (Les Patriotes), dirigé par Florian Philippot, l’ancien chef adjoint du Rassemblement national de Marine Le Pen.

Philippot organise des manifestations baptisées “la résistance” depuis l’automne, exigeant la sortie de la France de l’OTAN et de l’UE, ainsi que critiquant la politique économique et étrangère du président Emmanuel Macron. Samedi, des manifestants ont été vus portant des banderoles et des pancartes indiquant : “La France doit quitter l’Otan”, “la destitution de Macron”, et “Résistance!” Ils ont également été vus agitant le drapeau national de la France et scandant « Ursule, tais-toi ! – une référence à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

En direct à Paris une foule immense cri « Sortons vite de l’OTAN » ! Énorme !

Vive la liberté vive la paix ! Vive la France libre ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/Rwzn2PdZ0A — Florian Philippot (@f_philippot) 17 décembre 2022

Les manifestations, auxquelles Philippot lui-même a participé, ont été déclenchées notamment par les prix élevés de l’énergie qui ont contraint les petites entreprises à travers la France à fermer, a-t-il expliqué à l’agence de presse vidéo Ruptly. “Nous devons arrêter les sanctions anti-russes, car cela ne sert pas la paix là-bas mais apporte la misère ici”, a-t-il ajouté. il a dit.

Des photos et des vidéos publiées par l’homme politique sur les réseaux sociaux montraient une foule nombreuse défilant dans les rues du centre de Paris. Les responsables français n’ont pas commenté le rassemblement et n’ont fourni aucun chiffre officiel quant au nombre de manifestants. Les médias français ont également ignoré l’événement. Selon le site Internet des Patriotes, des rassemblements similaires ont eu lieu en septembre et octobre.

« Corrompus en prison ! » hurle la foule !

Petite dédicace à Ursula et ses SMS ! 😉

⤵️ pic.twitter.com/klqzHyuown — Florian Philippot (@f_philippot) 17 décembre 2022

La manifestation se produit également alors que la Belgique voisine a vu une manifestation massive rejointe par plus de 16 000 personnes à Bruxelles plus tôt cette semaine. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale belge vendredi pour exiger un gel de la flambée des prix de l’énergie et de meilleurs salaires, dans un contexte d’inflation élevée en Belgique et dans l’UE.

Les prix du gaz et de l’électricité ont grimpé en flèche en Europe alors que la pression économique causée par Covid-19 a été encore aggravée par les retombées des sanctions de l’UE contre Moscou à propos du conflit en Ukraine. Les approvisionnements énergétiques russes vers le bloc ont ensuite été encore réduits au milieu des tentatives de l’UE de se débarrasser complètement des importations énergétiques de Moscou.