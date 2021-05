Un grand producteur a dit que c’était du suicide de jouer un homosexuel dans un film non comique: Anshuman Jha | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Anshuman Jha, qui joue un homosexuel dans le film « Hum Bhi Akele Tum Bhi Akele » sorti sur OTT, affirme avoir été averti par un certain bigwig de Bollywood qu’il devrait rester à l’écart d’un tel rôle et d’un tel sujet, en particulier dans le genre non comique.

«Un grand producteur m’a dit que c’était un suicide de jouer un homosexuel dans un film non comique en Inde. En tant que production, on m’a dit que je martelais mon pied pour soutenir ce concept quand j’ai la possibilité de choisir n’importe quel autre genre. , » il dit.

«Nous devons briser ces modèles, stéréotypes et histoires de fond en lesquels nous croyons. J’ai dit cette histoire pour simplement normaliser, humaniser la communauté LGBTQ + dans Bollywood grand public. Je ressens un sentiment de rédemption pour avoir choisi l’amour et l’amitié comme principes fondamentaux du récit. Je suis reconnaissant au (scénariste-réalisateur) Harish (Vyas) monsieur et au public de m’avoir fait confiance », dit-il.

Anshuman accueille toute sorte de réaction au film car il lance une conversation. « Je suis reconnaissant au public qui a aimé le film ou qui n’a pas aimé le film et qui a entamé des conversations sur l’acceptation. Cet amour pour notre film est la bénédiction de ma mère », déclare l’acteur, qui a également produit le film.

Le film met également en vedette Zareen Khan. Il présente le voyage d’un homme gay et d’une femme lesbienne de Delhi à Mcleodganj, et comment ils comprennent la véritable essence d’une âme sœur dans le processus.

Le film est actuellement en streaming sur Disney + Hotstar.