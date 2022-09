LISBONNE, Portugal (AP) – Un scientifique néerlandais et suédois se partagent un prix de la vue d’un million d’euros (1 million de dollars) d’une fondation portugaise pour leurs travaux innovants sur les maladies de la cornée.

Gerrit Melles, de l’Institut néerlandais de chirurgie oculaire innovante à Rotterdam, a révolutionné le traitement chirurgical des maladies de la cornée, a déclaré mercredi la Fondation Champalimaud en annonçant les lauréats de son prix annuel Vision.

La fondation basée à Lisbonne, au Portugal, a déclaré que Claes H. Dohlman, du Massachusetts Eye and Ear, département d’ophtalmologie de la Harvard Medical School, a remodelé la façon dont la médecine comprend la cornée, en développant plusieurs traitements innovants.

Leur travail séparé a permis de restaurer la vue de millions de personnes tout en prévenant la cécité chez d’autres, a déclaré la Fondation Champalimaud dans sa citation.

Les lésions ou troubles de la cornée sont depuis des années l’une des principales causes de cécité dans le monde, et les deux lauréats ont “décidément changé et accéléré la voie vers le traitement de ces problèmes”, a déclaré la fondation.

Le Vision Award a été créé en 2007 et prétend être l’un des plus grands prix scientifiques au monde.

The Associated Press