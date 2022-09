Un grand prix scientifique est décerné à de nouvelles approches sur les maladies de la cornée

LISBONNE, Portugal – Un scientifique néerlandais et suédois se partagent un prix de la vue d’un million d’euros (1 million de dollars) d’une fondation portugaise pour leurs travaux innovants sur les maladies de la cornée.

La fondation basée à Lisbonne, au Portugal, a déclaré que Claes H. Dohlman, du Massachusetts Eye and Ear, département d’ophtalmologie de la Harvard Medical School, a remodelé la façon dont la médecine comprend la cornée, en développant plusieurs traitements innovants.

Les lésions ou troubles de la cornée sont depuis des années l’une des principales causes de cécité dans le monde, et les deux lauréats ont “décidément changé et accéléré la voie vers le traitement de ces problèmes”, a déclaré la fondation.