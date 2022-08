Un grand-père du Myanmar en mission pour faire revivre l’art de la jonglerie du XIXe siècle

Han Myint Mo lance une boule de métal dorée, pirouette et l’attrape avec la lame d’un couteau qu’elle tient entre ses dents, perpétuant une tradition de jonglerie birmane au bord de l’extinction. Son grand-père et entraîneur Ohn Myint regarde dans leur salon dans le centre commercial de Yangon, lui lançant des mots d’encouragement et, plus tard dans la routine, jonglant avec des chauves-souris. Au sommet vertigineux de la performance, Han Myint Mo jongle en équilibre sur une mini balançoire, tandis qu’un hula-hoop tourne autour de sa taille et que la boule dorée reste perchée au sommet de sa tête. “Cela me rend heureuse et forte”, dit la jeune fille de 12 ans après la routine, pour laquelle elle s’entraîne trois heures par jour.

On pense que cette forme d’art a commencé au début du 19e siècle lorsque les artistes de la cour royale ont commencé à jongler avec des balles en verre soufflé coloré, connues sous le nom de “Ywal”.

Mais contrairement à la jonglerie conventionnelle, les interprètes déplacent les globes de la taille d’un pamplemousse autour de leur corps en utilisant uniquement leurs pieds, leurs genoux, leurs épaules et leurs coudes.

Ohn Myint a commencé à pratiquer avec Ywal dans la quarantaine, s’immergeant dans la méditation intense que cela nécessite, afin de redonner du mouvement à ses membres après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

“On ne peut pas jouer quand on a peur, qu’on est nerveux ou en colère”, déclare l’énergique joueur de 71 ans après avoir fait sa propre démonstration.

“Notre esprit doit être clair comme du verre.”

La discipline requise pour maîtriser les tours en dissuade plusieurs d’étudier l’art, y compris ses trois enfants, dit-il.

Il désespérait de transmettre ses connaissances jusqu’à ce que sa petite-fille Han Myint Mo lui demande de lui enseigner après l’avoir vu pratiquer.

– ‘Pieds éloquents’ –

Pour les générations précédentes, l’habileté avec le Ywal pourrait être un billet pour voyager et devenir célèbre, les jongleurs épatant les foules en Europe et en Amérique du Nord.

“Il commence à jongler avec deux boules de verre, comme nous accrocherions à un arbre de Noël d’une manière qui ferait honte au jongleur le plus expert”, a rapporté un journal de San Francisco à propos d’un spectacle en 1899.

“Mais tout son travail de lancer, attraper et lancer est fait avec ces pieds éloquents.”

Pour leurs spectacles dans les centres commerciaux et les écoles autour de Yangon, Ohn Myint et Han Myint Mo ajoutent des tours de jonglage plus conventionnels impliquant des chauves-souris et des cerceaux pour attirer de petites foules.

Leurs performances touchent un public beaucoup plus large en ligne : une vidéo de l’entraînement en duo a été visionnée plus de 3 millions de fois.

“Quand je vois que mes vidéos d’entraînement sont populaires, je suis très heureux”, déclare Han Myint Mo.

« Parfois, lorsque je pratique des figures difficiles, j’échoue plusieurs fois. Ensuite, je me sens déprimé et j’ai des disputes avec grand-père », dit-il.

“Mais il me rassure, on réessaye ensemble et on gère.”

Ohn Myint entraîne également la petite-fille d’un ami, qui a été inspirée après l’avoir vu s’entraîner.

“Je suis très heureux de voir ma prochaine génération jouer Ywal”, dit-il alors que les deux filles s’entraînent dans le salon.

Han Myint Mo dit qu’elle est heureuse de porter ses espoirs.

“Je veux être un maître Ywal exceptionnel comme mon grand-père à l’avenir”, dit-elle.

“Je veux essayer d’être meilleur que lui.”

