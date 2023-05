Un grand parti démocratique de Hong Kong se dissout dans le cadre de la répression sécuritaire de la Chine

L’un des plus grands partis démocratiques de Hong Kong a déclaré samedi qu’il se dissoudrait après un vote de ses membres, portant un nouveau coup à l’opposition démocratique déjà assiégée de la ville sous la pression de la Chine.

Ces dernières années, l’opposition de Hong Kong a été frappée par une loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine et une refonte du système électoral qui a largement écarté les démocrates de la politique locale.

Alan Leong, l’un des membres fondateurs du Parti civique et l’actuel président, a déclaré aux journalistes que 30 des 31 membres avaient voté pour la dissolution du parti, avec un seul abstention.

« Le monde est en constante évolution. L’histoire le dira. Aujourd’hui, le Parti civique fait ses adieux à Hong Kong. Nous espérons que les Hongkongais vivront le moment présent avec un cœur plein d’espoir et pas trop lourd. Vivez dans la vérité et croyez en demain », a écrit Leong, un avocat senior, dans un communiqué.

Le Parti civique, fondé en 2006, avait été une force démocratique majeure dans le centre financier qui est revenu de la domination britannique à la domination chinoise en 1997, aux côtés du Parti démocrate, obtenant de bons résultats dans les élections législatives locales et de district.

Le parti était connu pour représenter les professionnels de Hong Kong, notamment les avocats, les comptables et les universitaires, et était considéré comme une voix démocratique plus modérée qui attirait les larges rangs des électeurs de la classe moyenne de la ville.

L’imposition par la Chine d’une loi radicale sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020 a cependant vu un certain nombre de ses membres arrêtés, dont les anciens législateurs Alvin Yeung et Jeremy Tam.

Yeung et Tam sont détenus depuis plus de deux ans et se voient refuser la libération sous caution dans une affaire de sécurité nationale en cours, tandis qu’un autre haut responsable, Margaret Ng, a été reconnu coupable de rassemblement illégal.

D’autres ont fui en exil.

Les législateurs Jeremy Tam, à gauche, et Alvin Yeung du Parti civique de Hong Kong s’adressent à un policier lors d’une manifestation contre un projet de loi sur l’extradition, à Hong Kong, le 12 juin 2019. Yeung et Tam sont détenus depuis plus de deux ans et refusés. caution dans une affaire de sécurité nationale en cours. (Thomas Peter/Reuters)

Dans la foulée de la loi sur la sécurité nationale, la Chine a réorganisé en 2021 le système électoral de Hong Kong, réduisant encore la représentation démocratique tout en introduisant un mécanisme pour vérifier la loyauté des politiciens envers Pékin.

Les mesures faisaient partie de ce que des critiques tels que les États-Unis disent être les efforts de Pékin pour consolider son emprise de plus en plus autoritaire sur le centre financier mondial et pour éroder davantage la démocratie et les libertés de la ville qui ont été garanties pendant au moins 50 ans lorsqu’elle est revenue à la Chine. règle.

« Nous avions les yeux rivés sur la référence de la démocratie », a déclaré Leong dans le communiqué du Parti civique. « Alors que la démocratie n’est pas encore acquise, nous espérons que les concepts de responsabilité et de gouvernement ouvert ont été correctement présentés au peuple. »

Les autorités hongkongaises et chinoises ont décrit la refonte électorale comme une étape démocratique progressiste visant à garantir que seuls les « patriotes » pro-chinois gouvernent Hong Kong.