De nombreux habitants de l’île hawaïenne d’Oahu se sont grattés la tête après qu’un objet volant mystérieux, incandescent et non identifié a été repéré à la fois dans le ciel et dans l’eau.

Plusieurs témoins ont rapporté cette étrange observation aux forces de l’ordre locales mardi soir, mais des responsables de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun incident ou accident impliquant des aéronefs dans la région à l’époque.

Certains des spectateurs ont réussi à capturer des images de l’événement particulier, qui montraient l’objet bleu lumineux voyageant dans les airs. Dans l’un des enregistrements, une femme peut être entendue dire: «Il y a quelque chose dans le ciel. Qu’est-ce que c’est? »

«J’ai commencé à appeler mon mari et eux parce qu’ils étaient tous dans le garage. J’étais comme, hé, viens chercher là-haut. Voyez si vous voyez ce que je vois. Ils ont tous dit «oui» » une femme appelée Moriah a déclaré à Hawaii News Now.

La femme de 38 ans était si perplexe face à l’objet qu’elle et son mari l’ont suivi pendant cinq kilomètres avant de le voir plonger dans l’eau. La femme a déclaré au média qu’elle n’avait jamais cru aux OVNIS mais qu’elle n’avait aucune idée de ce que l’objet aurait pu être.

Alors que la police locale était sur les lieux, Moriah dit avoir repéré une deuxième lumière. «Mon mari est allé lever les yeux et il a vu le blanc arriver,» elle a expliqué. «Le blanc était plus petit. Venait dans la même direction que la bleue.

Bien que de nombreuses personnes aient signalé l’incident, la police d’Honolulu a déclaré qu’elle n’était pas allée au fond de ce qui est tombé dans l’eau. Un porte-parole de la FAA a déclaré que l’agence avait reçu un rapport de la police sur un possible avion dans la région. «Mais aucun avion n’a disparu des radars. Et aucun rapport d’aéronef en retard ou manquant. »

Fait intéressant, pas plus tard qu’en octobre dernier, un autre objet étrange a été vu éclairer le ciel au-dessus d’Hawaï. Cet incident a également déclenché une vague de spéculations sur les ovnis, mais les scientifiques de l’observatoire local WM Keck ont ​​déclaré que les lumières étaient les restes d’un vieux vaisseau spatial chinois en train de brûler alors qu’il rentrait dans l’atmosphère terrestre.

