Un grand nuage en forme d’OVNI formé en Californie a rappelé à Twitter le film “Non”

Plusieurs exemples de substances de type OVNI apparaissant dans le ciel ont récemment fait le tour d’Internet. Cette fois, c’est un énorme nuage en forme de soucoupe volante qui a été repéré à l’extérieur de Palm Springs en Californie. Fait intéressant, cela ressemblait à la mystérieuse vie extraterrestre du film “Nope” sorti en 2022. C’est un film d’horreur de science-fiction qui se concentrait sur l’observation d’un objet volant non identifié (OVNI) près d’une branche dans le désert californien.

Le scénariste Brian Lynch s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une photo de l’art imitant la vie lorsque lui et sa famille l’ont remarqué mardi après-midi. “C’était suspendu au-dessus de nous… Mon enfant a pensé que c’était vraiment cool”, a déclaré Lynch. Il a également partagé la photo et tagué Jordan Peele, qui a écrit et réalisé “Nope”.

L’image impressionnante a surpris les internautes qui ont commencé à remplir la section des commentaires avec des blagues “NOPE”. Le compte officiel IMAX a tweeté, “NOPE !!”. “lol nOpe!” a écrit un autre utilisateur.

Un autre témoin oculaire, le Dr James Danoff-Burg, directeur de la conservation au Living Desert Zoo and Gardens de Palm Desert, a déclaré qu’il avait repéré l’exposition lors d’une visite guidée aux visiteurs. Il a également expliqué qu’il ne s’agissait pas d’un objet extraterrestre mais d’un nuage lenticulaire qui ressemblait à des “crêpes empilées”. a ajouté qu’ils avaient l’air “assez spectaculaires”.

En attendant, ce n’est pas la première fois que de tels nuages ​​apparaissent au-dessus de la réserve naturelle du zoo. Ces nuages ​​​​lenticulaires se produisent généralement pendant les mois d’hiver et sont formés par le vent qui souffle sur les collines et les montagnes. “Vous devez avoir un vent très uniforme dans une direction”, a déclaré la météorologue Cindy Palmer du National Weather Service au SFGATE l’année dernière. “Elle a expliqué:” Au fur et à mesure qu’elle se déplace au-dessus de la montagne et de la façon dont les ponts aériens, l’humidité se condense et forme les nuages.

