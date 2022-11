Un grand nouvel accord climatique avec Exxon Mobil qui a reçu l’aide de Joe Biden

Chaque entreprise impliquée poursuit sa propre version de l’économie industrielle à faible émission de carbone. CF veut produire plus d’ammoniac bleu sans carbone, un processus qui implique souvent l’extraction des composants de l’ammoniac à partir de combustibles fossiles chargés en carbone. Enlink espère devenir une sorte de chemin de fer pour les émissions de CO2 capturées, se faisant appeler le “fournisseur de transport de CO2 de choix” pour un corridor industriel chargé de raffineries et d’usines chimiques.

La loi peut aider les compagnies pétrolières comme ExxonMobil à créer des entreprises rentables pour remplacer une partie des revenus et des bénéfices qu’elles perdront à mesure que les véhicules électriques prolifèrent. Bien que la société ne partage pas ses projections financières, elle s’est engagée à investir 15 milliards de dollars dans le CSC d’ici 2027 et le président d’ExxonMobil Low-Carbon Solutions, Dan Ammann, a déclaré qu’elle pourrait investir davantage.

La loi sur la réduction de l’inflation, adoptée en août, pourrait déterminer si des transactions comme celle d’Exxon deviennent une tendance. La loi étend les crédits d’impôt pour capturer le carbone des utilisations industrielles dans le but de compenser les coûts initiaux élevés des plans de capture du carbone dans des endroits comme l’usine de CF, car d’autres crédits d’impôt dans la loi réduisent les coûts de l’énergie renouvelable et des voitures électriques.

L’accord, annoncé le mois dernier, prévoit ExxonMobil capter le carbone émis par CF Industries ‘ usine d’ammoniac à Donaldsonville, en Louisiane, et le transporter vers un stockage souterrain à l’aide de pipelines appartenant à Enlink Midstream. Prévu pour démarrer en 2025, l’accord est censé annoncer une nouvelle étape dans la gestion du carbone produit par les fabricants et constitue la dernière étape du dialogue souvent tendu d’ExxonMobil avec les investisseurs qui souhaitent que les compagnies pétrolières réduisent leurs émissions.

Peut-être, si la capture et le stockage du carbone sont en effet aussi importants que l’implique le premier accord d’ExxonMobil pour extraire, transporter et stocker le carbone des usines d’autres entreprises.

Une installation industrielle sur le Houston Ship Channel où Exxon Mobil propose un réseau de capture et de séquestration du carbone. Entre ce plan à l’échelle de l’industrie et son premier accord pour les besoins de CCS d’une autre entreprise, ExxonMobil espère que son activité à faible émission de carbone évoluera rapidement vers une source légitime de revenus et de bénéfices.

Exxon elle-même souhaite développer la capture du carbone en tant que nouvelle activité, a déclaré Amman, soulignant un “très important arriéré de projets similaires”, dans le cadre de l’engagement de l’entreprise à éliminer autant de carbone de l’atmosphère qu’Exxon elle-même en émet d’ici 2050.

“Nous voulons que les compagnies pétrolières participent activement à la réduction des émissions de carbone”, a déclaré Julio Friedmann, sous-secrétaire adjoint à l’énergie sous le président Obama et scientifique en chef chez Carbon Direct à New York. “Je m’attends à ce que cela devienne un projet phare.”

La clé de la vague soudaine d’activité est la Loi sur la réduction de l’inflation.

“C’est un très bon exemple de l’intersection d’une bonne politique avec les entreprises et l’innovation qui peut se produire du côté des entreprises pour s’attaquer au gros problème des émissions et au gros problème du changement climatique”, a déclaré Ammann. “L’intérêt que nous constatons, l’arriéré, confirment tous que cela commence à bouger et commence à bouger rapidement.”

La loi a augmenté un crédit d’impôt existant pour la capture du carbone à 85 dollars la tonne au lieu de 45 dollars, a déclaré Goldman, ce qui permettra au projet Exxon/CF/Enlink d’économiser jusqu’à 80 millions de dollars par an. Les crédits pour le carbone capturé utilisé sous terre pour améliorer la production de plus de combustibles fossiles sont inférieurs, à 60 $ la tonne.

“La capture du carbone est un jeu de grands garçons”, a déclaré Peter McNally, responsable mondial du secteur de la recherche industrielle, des matériaux et de l’énergie au cabinet de conseil Third Bridge. “Ce sont des projets d’un milliard de dollars. Ce sont de grandes entreprises qui captent de grandes quantités de carbone. Et les grandes compagnies pétrolières et gazières sont là où se trouve l’expertise.”

Goldman Sachs et les écologistes sont sceptiques

Une équipe de Goldman Sachs dirigée par l’analyste Brian Singer a qualifié la loi de “transformatrice” pour les technologies de réduction du climat, notamment le stockage sur batterie et l’hydrogène propre. Mais son analyse est moins optimiste en ce qui concerne l’impact sur les projets de capture de carbone comme celui d’Exxon, Singer s’attendant à des gains plus modestes alors que la loi accélère le développement de projets à plus long terme. Pour accélérer davantage les investissements, les entreprises doivent construire des systèmes CSC à plus grande échelle et inventer une chimie d’extraction du carbone plus efficace, a déclaré l’équipe Goldman.

Les utilisations industrielles sont la troisième source d’émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, selon l’EPA. C’est juste derrière la production d’électricité et le transport. La réduction des émissions dans les utilisations industrielles est considérée comme plus coûteuse et plus difficile que dans la production d’électricité ou le transport par voitures et camions. L’industrie est au centre des préoccupations du CSC, car les services publics et les constructeurs automobiles se tournent d’abord vers d’autres technologies pour réduire les émissions.

Près de 20% de l’électricité américaine l’année dernière provenait de sources renouvelables qui remplacent le charbon et le gaz naturel et 19% supplémentaires provenaient de l’énergie nucléaire sans carbone, selon les données du gouvernement. La part des énergies renouvelables est ren croissance rapide en 2022, selon les rapports provisoires du Département de l’énergie, et l’IRA étend également les crédits d’impôt pour l’énergie éolienne et solaire. La plupart des compagnies aériennes prévoient de réduire leur empreinte carbone en passant aux biocarburants au cours de la prochaine décennie.

Un plus grand nombre d’entreprises pétrolières et chimiques semblent susceptibles de se lancer en premier dans le train de la capture du carbone. En mai, le géant pétrolier britannique PB et le fabricant pétrochimique Linde a annoncé un plan visant à capturer 15 millions de tonnes de carbone par an dans les usines de Linde dans le Grand Houston. Linde souhaite développer ses ventes d’hydrogène à faible teneur en carbone, qui est généralement fabriqué en mélangeant du gaz naturel avec de la vapeur et un catalyseur chimique. En mars, Oxy a annoncé un accord avec une unité du producteur de bois Weyerhauser. Oxy a obtenu le droit de stocker du carbone sous 30 000 acres de terres forestières de Weyerhauser, même si elle continue de faire pousser des arbres à la surface, les deux sociétés étant prêtes à s’étendre à d’autres sites au fil du temps.

Pourtant, les écologistes restent sceptiques quant au CSC.

Les crédits d’impôt peuvent réduire le coût du CSC pour les entreprises, mais les contribuables paient toujours la facture de ce qui reste un “gâchis”, a déclaré Carroll Muffett, PDG du Center for International Environmental Law à Washington. La plus grande partie des émissions industrielles provient de l’électricité utilisée par les usines, et les propriétaires d’usines devraient réduire cette partie de leur empreinte carbone en privilégiant les énergies renouvelables, a-t-il déclaré.

“Cela n’a aucun sens économique aux plus hauts niveaux, et l’IRA ne change rien à cela”, a déclaré Muffett. “Cela change simplement qui prend le risque.”

Friedman a répliqué en disant que les économies d’échelle et les innovations techniques réduiront les coûts, et que le CSC peut réduire les émissions de carbone jusqu’à 10 % au fil du temps.

“C’est un nombre plutôt robuste”, a déclaré Friedmann. “Et il s’agit de choses que vous ne pouvez pas facilement aborder autrement.”