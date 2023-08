« Un grand nombre » d’employés de This Morning mettent en garde contre une « culture de travail toxique »

Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts pour toutes les dernières nouvelles et critiques de divertissement Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite IndyArts



Un « grand nombre » d’ITV Ce matin des employés d’hier et d’aujourd’hui ont fait état de « cultures de travail toxiques », d’intimidation, de discrimination et de harcèlement devant le parlement.

Les allégations accablantes ont été révélées par un groupe multipartite de hauts députés examinant le programme sous le feu après la sortie très médiatisée de l’ancien animateur Phillip Schofield de l’émission.

Dans une correspondance publiée mercredi, la présidente conservatrice du comité, Caroline Dinenage, a déclaré à la patronne d’ITV, Dame Carolyn, qu’ils avaient été inondés de plaintes d’employés actuels ou anciens à partir de Ce matin et « l’équipe de jour ITV plus large ».

Le conservateur principal a déclaré: «Ces personnes parlent avec une grande fierté de travailler chez ITV et sont extrêmement positives à l’égard de nombre de leurs collègues. Cependant, ils soulèvent également des allégations de cultures de travail toxiques, d’intimidation, de discrimination et de harcèlement.

Mme Dinenage a également déclaré que certains membres du personnel d’ITV ont affirmé avoir été « encore victimes d’intimidation » après avoir fait part de leurs inquiétudes à la chaîne.

« Certaines des personnes qui nous ont contactés ont décrit comment leur décision de faire part de leurs préoccupations au sein d’ITV a conduit à de nouvelles brimades et discriminations et, dans certains cas, à devoir quitter l’organisation avec un accord de règlement », a déclaré le chef du comité.

Dans des remarques accablantes, Mme Dinenage a déclaré qu’il était désormais « facile de comprendre » pourquoi les individus ont quitté ITV et « ne souhaitent pas revivre leurs expériences traumatisantes », tout en pensant qu’ITV ne les prendra pas au sérieux.

En juin, la directrice générale d’ITV, Dame Carolyn McCall, le directeur général Kevin Lygo et l’avocat général Kyla Mullins ont été interrogés par des députés du comité restreint de la culture, des médias et du sport.

Philip Schofield au centre de la tempête après avoir admis une liaison « imprudente » avec un collègue plus jeune (Archives PA)

En réponse à la lettre du haut responsable conservateur, le directeur général d’ITV a demandé au comité « d’encourager les individus à contacter ITV via notre ligne de signalement SafeCall » grâce à laquelle les signalements peuvent être effectués de manière confidentielle ou anonyme.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 6,99 £/mois. après essai gratuit. Planifiez le renouvellement automatique jusqu’à l’annulation Essayer gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 6,99 £/mois. après essai gratuit. Planifiez le renouvellement automatique jusqu’à l’annulation Essayer gratuitement

Alternativement, les individus peuvent contacter Jane Mulcahy KC qui dirige un examen externe des faits après la sortie de M. Schofield, qui devrait être achevé en septembre, a déclaré Dame Carolyn.

Elle a poursuivi: «Comme nous l’avons clairement indiqué à vous et au comité, nous nous engageons absolument à permettre aux gens de soulever tout problème ou plainte qu’ils pourraient avoir concernant le travail chez ITV.

«Nous prenons toujours ces problèmes au sérieux et enquêterons et prendrons toutes les mesures appropriées. Cependant, nous ne pouvons pas le faire si nous ne pouvons pas nous engager avec ces personnes.

Dame Carolyn McCall, directrice générale d’ITV (Médias PA)

Le groupe de hauts députés a également accusé le directeur général d’ITV, M. Lygo, d’être « incohérent » dans son explication sur qui a décidé que M. Schofield devrait partir. Ce matinaprès avoir admis avoir eu une liaison « imprudente mais pas illégale » avec un jeune collègue masculin de l’émission.

En preuve devant les députés en juin, M. Lygo a suggéré que M. Schofield souhaitait démissionner – mais une déclaration du présentateur le 20 mai a déclaré: « Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait pas continuer. »

Dans sa réponse, Dame Carolyn a insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucune incohérence ». Le patron d’ITV a écrit: « Comme indiqué clairement, M. Schofield a exprimé le désir de partir Ce matin mais Kevin Lygo était l’arbitre ultime de ces questions – après des discussions avec toutes les personnes impliquées.

Willoughby et Schofield aux National Television Awards en 2020 (Getty Images)

M. Schofield a admis en mai qu’il avait menti à ses employeurs, à ses amis et à sa famille au sujet de l’affaire, qui s’était déroulée alors qu’il était encore marié.

Il a confirmé avoir rencontré l’homme, qui n’a pas été nommé, lorsque le jeune homme avait 15 ans lors d’une visite à l’école, mais a déclaré que l’affaire n’avait commencé qu’au début de la vingtaine et qu’il travaillait sur Ce matin.

Après son admission, l’homme de 61 ans a été abandonné par son agent de longue date, après avoir démissionné en tant que Ce matin co-animateur suite aux rapports d’une querelle avec la co-animatrice Holly Willoughby.

Le scandale a déclenché des allégations d’anciens employés d’ITV, y compris d’anciensCe matin l’hôte Eamonn Holmes et le Dr Ranj Singh, d’un lieu de travail « toxique », ainsi que des questions sur la mesure dans laquelle les patrons d’ITV étaient au courant de la relation de M. Schofield avec son collègue.

Mme McCall a déclaré aux députés en juin qu’elle avait été « profondément déçue » par les affirmations et a déclaré qu’il y avait des « preuves tangibles » suggérant que la majorité des employés se sentaient « extrêmement engagés et très motivés ».

Elle a également fortement repoussé les allégations selon lesquelles la relation était un secret de polichinelle chez ITV, comme l’avaient suggéré des personnes comme Piers Morgan.

« On nous a dit à plusieurs reprises que rien ne se passait », a-t-elle déclaré et les deux hommes l’ont nié « à la fois formellement et officieusement », le jeune employé, appelé Personne X, ayant été interrogé 12 fois.