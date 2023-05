Un grand nombre de demandeurs d’asile à la frontière américano-mexicaine alors que les restrictions COVID-19 prennent fin, de nouvelles règles commencent

CIUDAD JUAREZ, Mexique (AP) – L’administration Biden commencera jeudi à refuser l’asile aux migrants qui arrivent à la frontière américano-mexicaine sans d’abord faire une demande en ligne ou demander une protection dans un pays qu’ils ont traversé. Cela marque un changement fondamental dans la politique d’immigration alors que les États-Unis se préparent à la fin d’une restriction pandémique clé.

Les demandeurs d’asile se sont présentés en grand nombre à la frontière en prévision de la fin de cette semaine de l’utilisation d’une restriction connue sous le nom de titre 42. Cette règle a permis au gouvernement d’expulser rapidement les migrants vers le Mexique. Les responsables américains ont mis en garde contre des jours difficiles à venir alors que le programme lié à la pandémie de COVID-19 expire cette semaine.

La règle annoncée mercredi fait partie de nouvelles mesures destinées à réprimer les franchissements illégaux des frontières tout en créant de nouvelles voies légales. Les familles qui traversent la frontière seront confrontées à des couvre-feux et à une surveillance ; le chef de ménage portera un bracelet à la cheville car leurs affaires seront entendues dans les 30 jours.

Mais il existe également un plan pour ouvrir 100 centres de migration régionaux dans l’hémisphère occidental et accorder une libération conditionnelle humanitaire à 30 000 personnes par mois pour entrer dans le pays depuis quatre pays. Les responsables américains ont détaillé les mesures qu’ils ont prises, y compris l’augmentation des vols d’expulsion, alors qu’ils se préparent à ce que beaucoup s’attendent à être une augmentation substantielle des migrants à la frontière américano-mexicaine.

« Notre plan produira des résultats, mais il faudra du temps pour que ces résultats soient pleinement réalisés », a averti le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

De nombreux migrants, stimulés par la crainte qu’il devienne bientôt plus difficile de rester aux États-Unis, tentaient de traverser avant l’expiration du titre 42 et la nouvelle règle entrera en vigueur jeudi en fin de journée.

En vertu du titre 42, les agents des frontières ont rapidement renvoyé des personnes – et ils l’ont fait 2,8 millions de fois depuis mars 2020. Mais après l’expiration des restrictions jeudi, les migrants surpris en train de traverser illégalement ne seront pas autorisés à revenir pendant cinq ans. Ils peuvent faire face à des poursuites pénales s’ils le font.

Au Rio Grande de Matamoros mercredi, les migrants sont arrivés régulièrement. Beaucoup se sont déshabillés avant de descendre la berge escarpée en saisissant des sacs en plastique remplis de vêtements. Ils ont pataugé lentement dans la rivière à mesure que d’autres migrants arrivaient, certains se signant avant de suivre la ligne à travers la frontière qui coule. Une famille a emmailloté un tout petit bébé dans une valise ouverte. Un homme le tenait sur sa tête tandis qu’un autre pataugeait à côté de lui par précaution. D’autres enfants montaient sur les épaules. Du côté américain, ils ont escaladé la berge, s’arrêtant pour enfiler des vêtements secs, avant de se frayer soigneusement un chemin à travers les rangées de barbelés accordéons.

A Ciudad Juarez, des migrants sont arrivés cette semaine par petits groupes en train ou en bus, partant quotidiennement pour se rendre aux autorités américaines.

Fran Tovar, un électricien vénézuélien de 30 ans qui a laissé deux enfants derrière lui pour tenter de rejoindre les États-Unis, a été expulsé des États-Unis lors de sa première tentative. Il essayait à nouveau 24 heures plus tard, dans le but de traverser avant l’expiration de l’utilisation du titre 42.

« Il y a de la peur et de l’angoisse », a déclaré Tovar mercredi, ajoutant qu’il avait passé trois mois à Juarez à essayer d’obtenir un rendez-vous via une application que les États-Unis ont encouragé les migrants à utiliser pour se présenter à un point d’entrée frontalier et demander l’admission.

Environ 10 000 personnes ont été appréhendées mardi par la patrouille frontalière, parmi les plus importantes appréhensions en une seule journée, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à parler publiquement et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat. Plus de 27 000 personnes étaient en garde à vue. Le nombre de gardes à vue varie selon que les migrants sont libérés ou expulsés, mais en mars, 8 600 personnes étaient détenues par la patrouille frontalière.

Miguel Meza, responsable des programmes de migrants pour Catholic Relief Services, qui compte 26 refuges pour migrants à travers le Mexique, a estimé qu’environ 55 000 migrants se trouvaient mercredi dans les villes frontalières en face des États-Unis. L’espace des abris est « saturé », a-t-il dit, et les migrants se déversaient dans les zones qui les entouraient.

La mesure annoncée mercredi est un élément clé de la stratégie américaine pour lutter contre les passages frontaliers qui ont atteint des sommets sans précédent, même avec le titre 42 en vigueur. Tout en s’arrêtant avant une interdiction totale, il impose de sévères limitations à l’asile pour ceux qui traversent illégalement qui n’ont pas d’abord recherché une voie légale. Elle comprend des exceptions et ne s’applique pas aux enfants voyageant seuls. Il a été annoncé pour la première fois en février.

Une cour d’appel fédérale a empêché l’entrée en vigueur de mesures similaires mais plus strictes prises par le président de l’époque, Donald Trump, en 2019.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré qu’ils prévoyaient de porter plainte rapidement.

« Cette règle soumettra les gens à de graves préjudices », a déclaré Katrina Eiland, avocate de l’American Civil Liberties Union.

Elle a dit que cela entraînerait des migrants bloqués dans le nord du Mexique. Elle a déclaré que la règle reposait sur l’idée que les migrants pouvaient obtenir une protection dans un autre pays ou obtenir un rendez-vous en ligne pour demander l’asile aux États-Unis. Elle a déclaré que ces deux options posaient de sérieux problèmes.

Les responsables américains ont également déclaré qu’ils prévoyaient d’ouvrir des centres régionaux dans tout l’hémisphère, où les migrants pourraient demander à se rendre aux États-Unis, au Canada ou en Espagne. Deux hubs ont été précédemment annoncés au Guatemala et en Colombie. On ne sait pas où se trouveraient les autres emplacements. Les responsables de l’administration se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter des plans frontaliers en cours qui n’étaient pas encore publics.

La plupart des personnes qui se rendent à la frontière américano-mexicaine fuient la persécution ou la pauvreté dans leur pays d’origine. Les migrants et les groupes qui travaillent avec eux ont noté le tourbillon de rumeurs et de désinformation des passeurs qui rend difficile pour les migrants de comprendre quoi faire.

À Matamoros, Carmen Josefina Characo Lopez a déclaré qu’elle était arrivée il y a plus d’un mois et avait essayé d’utiliser l’application du gouvernement américain pour prendre rendez-vous pour demander l’asile.

« Les gens qui viennent d’arriver commencent à entendre les histoires d’autres qui sont ici depuis plus longtemps et ils commencent à s’alarmer. « Oh, vous êtes ici depuis quatre mois. Eh bien, je viens juste d’arriver et je vais traverser. Et c’est là que se situe le dilemme », a-t-elle déclaré.

___

Longtemps rapporté de Washington et Lee de Santa Fe, Nouveau-Mexique. les écrivains d’Associated Press Rebecca Santana à Washington; Gerardo Carrillo à Reynosa, Mexique; et Elliot Spagat à San Diego ont contribué à ce rapport.

Maria Verza, Colleen Long et Morgan Lee, Associated Press