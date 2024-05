Un grand nombre de décès liés aux superbactéries pourraient être évités, selon les experts | SARM et superbactéries

SARM et superbactéries Les modèles suggèrent que le nombre de décès dans les pays les plus pauvres pourrait être réduit de 18 % – soit environ 750 000 par an – grâce à des mesures préventives. jeu. 23 mai 2024 18h30 HAE

Chaque année, 750 000 décès liés aux superbactéries résistantes aux médicaments pourraient être évités grâce à un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement, au contrôle des infections et à la vaccination des enfants, suggèrent les recherches.

La résistance aux antimicrobiens, ou RAM, constitue un énorme défi mondial, avec l’évolution de superbactéries résistantes aux médicaments, motivée par des facteurs tels que l’utilisation inappropriée et excessive d’antibiotiques, ouvrant la perspective d’un avenir où la médecine moderne échoue.

Les experts préviennent que si le monde ne donne pas la priorité à l’action contre la RAM, le nombre de décès augmentera régulièrement, les nourrissons, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques ou nécessitant une intervention chirurgicale étant les plus à risque.

« Elle tue plus de personnes que le VIH, le paludisme et la tuberculose réunis », a déclaré le professeur Ramanan Laxminarayan, de l’Université de Princeton, aux États-Unis, ajoutant que la lutte contre la RAM était cruciale pour atteindre les objectifs de survie du nouveau-né et de vieillissement en bonne santé.

Les experts ont également mis en garde contre un scénario dans lequel des infections autrefois insignifiantes s’avéreraient mortelles et des procédures cruciales en médecine moderne, allant des césariennes aux traitements contre le cancer et aux transplantations d’organes, devenir trop risqué être réalisable.

Selon les données de 2019 on estime que 4,95 millions de décès ont été associés à la RAM bactérienne, dont 1,27 million de décès directement causés par une telle résistance.

Cependant, les experts ont averti que les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) étaient touchés de manière disproportionnée par la RAM.

Les modèles créés par Laxminarayan et ses collègues suggèrent que les décès associés à la RAM dans les PRFI pourraient être réduits de 18 %, soit l’équivalent d’environ 750 000 par an, en trois étapes clés.

L’équipe suggère qu’environ 247 800 décès pourraient être évités grâce à un accès universel à l’eau potable et à un assainissement et une hygiène améliorés, tandis que 337 000 décès pourraient être évités grâce à une meilleure prévention et un meilleur contrôle des infections dans les établissements de santé.

181 500 autres décès pourraient être évités grâce à la vaccination des enfants, ajoutent-ils. Il ne s’agit pas seulement de prévenir les infections résistantes aux médicaments actuels, mais aussi de réduire la consommation inappropriée d’antibiotiques.

Alors que l’équipe note que 95 400 décès chez les moins de 15 ans pourraient être directement évités chaque année grâce à l’utilisation de vaccins contre quatre infections bactériennes clés, les vaccinations contre les infections virales sont également importantes.

« Les gens présentent des symptômes… ils ne peuvent pas distinguer si c’est viral ou bactérien et, juste pour être sûrs, ils prennent des antibiotiques. Mais en créant cette sécurité, ils créent une résistance aux médicaments », a déclaré Laxminarayan, soulignant que la grippe était le principal moteur de la consommation d’antibiotiques dans le monde.

L’étude, publiée dans le Lancet, fait partie d’une série sur la RAM. qui comprend la proposition d’objectifs mondiaux appelés objectifs « 10-20-30 d’ici 2030 ». Celles-ci font référence à une réduction de 10 % de la mortalité due à la RAM par rapport à 2019, à une réduction de 20 % de l’utilisation inappropriée d’antibiotiques chez les humains et à une réduction de 30 % de l’utilisation inappropriée d’antibiotiques chez les animaux.

Bien qu’ambitieux, ces objectifs, a déclaré Laxminarayan, étaient réalisables. Il a noté que si les décès dus à la RAM avaient augmenté depuis 2019, l’utilisation inappropriée d’antibiotiques chez les animaux avait déjà diminué.

Les chercheurs soulignent également la nécessité d’un meilleur accès et d’un meilleur développement des antibiotiques, des tests de diagnostic et des vaccins, et ont appelé à la création d’un groupe indépendant sur l’accès et la résistance aux antimicrobiens, similaire au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), pour recueillir des preuves sur la RAM et éclairer les lignes directrices.

L’équipe souligne que le temps presse. « La fenêtre d’opportunité pour garantir notre capacité à traiter les agents pathogènes bactériens diminue », écrivent-ils.

Laxminarayan a ajouté que la RAM n’était pas un problème insoluble. « Pourquoi le monde ne voudrait-il pas résoudre un gros problème qui peut être résolu ? » il a dit.

Le professeur Ben Cooper, de l’Université d’Oxford, qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré que l’estimation de 750 000 décès évitables était basée sur une analyse minutieuse et approfondie. « Ces travaux mettent en évidence le fait que nous disposons déjà d’outils abordables qui, nous le savons, pourraient contribuer considérablement au problème, mais pour parvenir à ces réductions, il faudra s’attaquer au sous-investissement mondial chronique dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. »

Le Dr Danna Gifford, experte en RAM à l’Université de Manchester, a également déclaré qu’il y aurait des défis à relever, et qu’un engagement et une collaboration soutenus à une échelle mondiale sans précédent seraient nécessaires pour atteindre les objectifs proposés.

Mais, a-t-elle ajouté, les mesures préventives sont cruciales. « Il est clair que réduire le fardeau mondial de la résistance nécessite de prévenir l’apparition d’infections, plutôt que de simplement compter sur de nouveaux antimicrobiens. »