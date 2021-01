Un grand nombre de camions arrêtés à la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE, selon DFDS

TipRanks

3 actions à gros dividendes avec un rendement d’au moins 8%; Wells Fargo dit « acheter »

Avec les élections en Géorgie derrière nous et l’administration Trump en voie de disparition, le paysage politique à court et à moyen terme se précise: l’administration Biden sera en mesure de répondre à sa base progressiste, maintenant qu’elle repose sur des majorités – cependant mince – dans les deux chambres du Congrès. La prévisibilité est bonne pour les marchés, et nous allons probablement l’avoir, au moins jusqu’en 2022. C’est donc le moment de verrouiller le portefeuille défensif. Les analystes de recherche de Wells Fargo ont recherché les marchés pour le «bon». achète, et leurs choix méritent d’être examinés de plus près. La base de données TipRanks jette un éclairage supplémentaire sur trois des choix de l’entreprise – les actions dont les dividendes rapportent 8% ou mieux. Apollo Investment Corporation (AINV) Un bon endroit pour rechercher des dividendes à haut rendement fait partie des sociétés de développement commercial du marché. Ces sociétés offrent des financements spécialisés au marché intermédiaire, fournissant des crédits et des financements aux petites et moyennes entreprises qui auraient autrement des difficultés à accéder aux marchés financiers.Apollo Investment en est un exemple typique, avec un portefeuille d’investissement évalué à 2,59 milliards de dollars. Apollo a des investissements dans 147 entreprises, avec une exposition moyenne de 15,9 millions de dollars. La majeure partie de son portefeuille, 86%, est constituée de créances garanties de premier rang. La santé, les services aux entreprises, l’aviation et le transport, et les entreprises de haute technologie représentent plus de la moitié des objectifs d’investissement d’Apollo.Au T3CY20 (le deuxième trimestre fiscal de la société en 2021), Apollo a affiché un BPA de 43 cents par action, stable séquentiellement mais en baisse de 18 % Année après année. La société comptait 268 millions de dollars d’actifs liquides disponibles et 287 millions de dollars de crédit disponible en vertu de sa facilité garantie à la fin du trimestre. Depuis lors, Apollo a modifié sa facilité de crédit renouvelable en prolongeant l’échéance jusqu’en décembre 2025. Sur le front du dividende, Apollo a maintenu ses paiements aux actionnaires réguliers malgré la pandémie corona. Le paiement le plus récent d’Apollo, en novembre, était un dividende régulier de 31 cents plus un dividende spécial de 5 cents. Le rendement actuel est impressionnant de 11,6% .Couvrant l’AINV pour Well Fargo, l’analyste Finian O’Shea a noté: «L’impact de Legacy s’est réduit, ajoutant seulement 3 millions de dollars à la ligne du haut ce trimestre, pour un rendement annualisé sur la VF d’environ 5,5%. . Nous pensons qu’il y a très peu d’inconvénient à la NOI par rapport à l’ancien livre, et considérons toutes les réalisations et redéploiements comme un grand avantage pour l’action. »O’Shea attribue à Apollo une note de surpondération (c’est-à-dire d’achat) et un objectif de prix qui, à 12,50 $, implique une hausse de 12% par rapport aux niveaux actuels. (Pour voir les antécédents d’O’Shea, cliquez ici) Dans l’ensemble, Apollo a enregistré deux critiques, et elles sont divisées – 1 achat et 1 attente – pour une vue de consensus d’achat modéré. L’action se vend 11,17 $ et son objectif de cours moyen de 11,50 $ suggère une légère hausse de 3%. (Voir l’analyse boursière AINV sur TipRanks) Goldman Sachs BDC (GSBD) Ensuite, Goldman Sachs BDS, est l’entrée du géant bancaire dans le segment du développement des affaires de la finance spécialisée. GSBD est une filiale de Goldman, et se concentre sur les entreprises de taille moyenne, fournissant des services d’investissement de gestion fermée et un accès au crédit du marché intermédiaire.La performance de l’action de GSBD en 2020 a montré un rebond constant depuis la récession initiale causée par la crise corona l’hiver dernier. À la fin de l’année, le titre s’échangeait à ses niveaux de janvier 2020. En novembre, la société se sentait suffisamment confiante pour évaluer une offre de 500 millions de dollars en billets non garantis, à un intérêt de 2,875% et échéant en janvier 2026. Les fonds levés seront utilisés pour rembourser la facilité de crédit renouvelable, améliorant les intérêts sur la dette existante.En novembre également, GSBD a déclaré un BPA de 80 cents pour le trimestre se terminant le 30 septembre. Les bénéfices étaient suffisamment solides pour soutenir un solide dividende de 45 cents par action – et la société a annoncé un paiement de dividende spécial, de 15 cents, à payer en trois versements en 2021. Le dividende régulier a actuellement un rendement supérieur à 9%. Parmi les taureaux se trouve Finian O’Shea de Wells Fargo, qui couvre également AINV. L’analyste a écrit: « [We] croient que la plate-forme d’investissement de haute qualité et la structure conviviale pour les actionnaires continueront de générer des rendements à terme attrayants … GSBD est de qualité à un bon prix … Pour ceux qui achètent des BDC, GSBD sera probablement toujours dans la discussion sur le portefeuille tel que nous le voyons, étant donné Dans cet esprit, O’Shea attribue à GSBD une surpondération (c’est-à-dire un achat), ainsi qu’un objectif de cours de 19,50 $. Ce chiffre implique une hausse de 5% par rapport aux niveaux actuels. (Pour regarder les antécédents d’O’Shea, cliquez ici) Encore une fois, il s’agit d’une action avec une répartition égale entre les évaluations d’achat et de conservation, ce qui en fait une note consensuelle des analystes d’achat modéré. Les actions sont au prix de 18,59 $ et l’objectif de cours moyen de 19,50 $ correspond à celui d’O’Shea. (Voir l’analyse boursière GSBD sur TipRanks) ExxonMobil (XOM) Des BDC, nous passerons à l’industrie pétrolière. Exxon Mobil est l’un des acteurs de Big Oil, avec une capitalisation boursière de 190 milliards de dollars et un chiffre d’affaires 2019 (la dernière année pour laquelle des chiffres pour l’année complète sont disponibles) de 264,9 milliards de dollars. La société produit environ 2,3 milliards de barils équivalent pétrole par jour, ce qui la place dans le top cinq des producteurs mondiaux d’hydrocarbures.La faiblesse des prix au 2S19 et la crise corona au 1S20 ont fait baisser les revenus au cours de la première partie de l’année dernière – mais cela s’est inversé en T3, lorsque XOM a déclaré 45,7 milliards de dollars à la ligne du haut. Bien qu’en baisse d’une année sur l’autre, il a augmenté de 40% en séquentiel. Malgré tous les vents contraires auxquels l’industrie pétrolière a été confrontée au cours des 18 derniers mois, XOM a maintenu son dividende fiable et a versé la distribution la plus récente en décembre 2020. Ce paiement était de 87 cents par action ordinaire, annualisant à 3,48 $ et donnant un rendement de 8,4% .Dans une note sur les grandes compagnies pétrolières, Roger Read de Wells Fargo écrit: «En 2021, nous nous attendons à des vents macro-favorables plus favorables, mais nous réalisons que des défis importants existent et maintenir un prix moyen du Brent en dessous de 50 $… »Passant en particulier à XOM, l’analyste ajoute:« Nous ne prévoyons pas de croissance de la production et seulement une génération minimale de cash-flow libre, qui comprend le produit de la cession. Cependant, cela représente un changement important par rapport aux dernières années de consommation importante de liquidités et d’endettement accru. À notre avis, cela est probablement suffisant pour faire monter les actions un peu plus haut et atténuer les inquiétudes concernant la durabilité des dividendes. croissance à la hausse dans l’année à venir. (Pour regarder les antécédents de Read, cliquez ici) Le fait que Wall Street considère toujours l’industrie de l’énergie avec un œil prudent ressort clairement de la cote de consensus des analystes de XOM – Hold. Cela est basé sur 10 avis, dont 3 achats, 6 mises en attente et 1 vente. Les actions se vendent 45,15 $ et leur objectif de cours moyen de 47,33 $ suggère une légère hausse d’environ 5% (voir l’analyse des actions XOM sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions à dividendes négociées à des valorisations attrayantes, consultez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.Disclaimer: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.