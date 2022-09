Les résidents de Russie et de Biélorussie ne seront pas autorisés à courir le marathon de Boston 2023

Plusieurs mois après qu’il a été confirmé que les coureurs de Russie et de Biélorussie étaient exclus du marathon de Boston 2022, les organisateurs ont confirmé que les résidents des deux pays resteront inéligibles pour la course de l’année prochaine.

Il a été annoncé à peine deux semaines avant le début du marathon de Boston de cette année que les athlètes de Russie et de Biélorussie ne seraient pas autorisés à concourir – des mesures qui sont intervenues au milieu d’une vague de sanctions sportives imposées aux pays après le lancement de la campagne militaire russe en Ukraine. .

Le marathon de Boston est le plus ancien marathon annuel au monde et est considéré par les passionnés de course à pied comme l’un des plus appréciés du calendrier annuel.

Lire la suite Le marathon de Boston interdit aux coureurs de Russie

“Nous croyons que la course à pied est un sport mondial, et en tant que tel, nous devons faire ce que nous pouvons pour montrer notre soutien au peuple ukrainien,” a déclaré Tom Grilk de la Boston Athletic Association (BAA) à l’époque.

Trente-cinq Russes ont participé au marathon de Boston 2021, mais ce sera au moins 2024 avant leur retour complet après que la BAA a confirmé sur son site Web que leurs sanctions se poursuivraient pendant au moins un an.

“Dans la continuité du soutien de la BAA à l’Ukraine, les résidents de Russie et de Biélorussie ne seront pas autorisés à participer au marathon de Boston», a lu un message sur la page d’inscription pour la course 2023.

“Les citoyens russes et biélorusses qui ne sont pas résidents actuels de l’un ou l’autre pays peuvent toujours concourir, mais ne pourront pas courir sous le drapeau de l’un ou l’autre pays,” a-t-il ajouté.

En plus de son statut de l’une des courses les plus prestigieuses au monde, le marathon de Boston est également connu pour l’attentat à la bombe de 2013 sur sa ligne d’arrivée qui a tué trois personnes et en a blessé des centaines d’autres.