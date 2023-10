Un grand magasin offre une récompense de 500 £ aux voleurs à l’étalage

Les acheteurs se voient offrir des récompenses allant jusqu’à 500 £ pour aider un grand magasin à attraper et à poursuivre les voleurs à l’étalage.

Home Bargains, qui compte 580 magasins dans tout le pays, a mis en place une ligne d’assistance téléphonique confidentielle où les membres du public peuvent avertir l’entreprise s’ils ont « des informations » sur un vol ou un crime dans leurs magasins.

À côté d’une image découpée d’un policier grandeur nature à l’entrée de ses magasins, une affiche affiche le numéro de la hotline et indique aux acheteurs qu’ils peuvent obtenir une récompense allant jusqu’à 500 £ pour toute information menant à « l’arrestation et à des poursuites judiciaires réussies contre » toute personne commettant une infraction pénale dans nos magasins.

Les voleurs à l’étalage sont avertis que le magasin est doté de caméras de vidéosurveillance dans le cadre d’une approche de tolérance zéro en matière de vol. Toute personne arrêtée fera l’objet de poursuites automatiques, sinon par la police, du moins par une action civile intentée par l’entreprise elle-même.

Cette décision est la dernière tentative des grands magasins de riposter contre l’épidémie de vol à l’étalage ce qui coûte aux détaillants 1 milliard de livres sterling par an en biens volés et 715 millions de livres supplémentaires en argent consacré à la prévention du crime.

Les huit millions de vols par an s’ajoutent à un doublement du nombre d’attaques contre le personnel, notamment des abus raciaux et sexuels, des agressions physiques et des menaces armées. Les incidents sont passés de 450 par jour en 2019/20 à plus de 850 par jour en 2021/22, selon le British Retail Consortium (BRC).

Le mouvement Home Bargains s’inscrit dans une tendance vers des magasins « forteresses » qui ont introduit des gardes supplémentaires, des barrières de sécurité électroniques dans les caisses libre-service, des caméras corporelles pour les employés et même des systèmes de reconnaissance faciale pour repérer les voleurs à l’étalage connus.

Certains détaillants proposent également des emballages factices – pour des produits tels que le café – qui doivent être apportés à la caisse pour être échangés contre des produits authentiques.

L’étiquetage des articles s’étend des produits de grande valeur comme les steaks, les rasoirs et le miel de manuka aux produits essentiels du quotidien tels que la lessive, le lait, le lait maternisé, le beurre, le gel lessive et le café. Même des boîtes Ferrero Rocher ont été vues dans des étuis en plastique.

Graham Wynn, directeur adjoint de la réglementation des affaires au BRC, a déclaré : « Le vol à l’étalage n’est pas un crime sans victimes : il coûte aux détaillants, et en fin de compte aux clients, près d’un milliard de livres sterling par an, argent qui serait mieux utilisé pour réduire les prix pour tout le monde.

« Les détaillants travaillent dur pour tenter de résoudre ce problème, en dépensant des centaines de millions en personnel de sécurité, en vidéosurveillance, en étiquettes de sécurité et en d’autres mesures anti-criminalité. Mais nous avons tous un rôle à jouer, et la police doit accorder une plus grande priorité à la criminalité liée au commerce de détail.

Chris Philp, le ministre de la Police, a déclaré à la police il veut qu’ils enquêtent sur toutes les infractions de vol à l’étalage où il existe une piste d’enquête raisonnable même si les biens volés sont inférieurs au seuil de 200 £, ce qui le considère comme un crime de moindre envergure.

Ce mois-ci, il devrait lancer l’opération Pegasus, dans le cadre de laquelle 11 grands détaillants paient 600 000 £ pour que des analystes aident la police à identifier et à détruire les gangs du crime organisé qui ciblent plusieurs magasins pour les voler à l’étalage à l’échelle industrielle, souvent pour revendre les biens volés. .

Home Bargains est un détaillant discount familial privé, qui compte plus de sept millions de clients chaque semaine dans ses 580 magasins. Il prévoit de passer à 900 magasins, avec une croissance de 50 nouveaux magasins par an.

Dans l’un de ses magasins à Liverpool la semaine dernière, les voleurs potentiels sont avertis par l’affiche sur la porte que plus de 30 caméras ont été installées pour couvrir toutes les zones du magasin.

« Même si nous n’avons pas été arrêtés à ce moment-là, nous utilisons ces preuves de vidéosurveillance pour poursuivre les voleurs à l’étalage après qu’ils ont quitté le magasin. En plus des poursuites policières, nous menons également des poursuites civiles contre les voleurs à l’étalage », a-t-il déclaré.

En lettres jaune vif sur fond rouge, il concluait : « Cela coûte deux fois plus cher de voler à l’étalage chez Home Bargains. »

