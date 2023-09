Un grand jury inculpe Trump pour ses actions contestant les résultats des élections de 2020

CI-DESSUS : Regardez David Brody, analyste politique en chef de CBN News, expliquer les implications du nouvel acte d’accusation de Trump.

L’ancien président Donald Trump fait désormais face à une troisième inculpation pénale. Un grand jury mandaté par le ministère de la Justice de Biden a inculpé Trump, le principal candidat à la présidentielle de 2024, de complot et d’obstruction impliquant ses actions visant à contester les résultats des élections de 2020.

Sa dernière bataille juridique a été révélée mardi après-midi lorsqu’un grand jury de Washington, DC, a décidé d’aller de l’avant avec un acte d’accusation après avoir passé des mois à examiner les preuves d’éventuelles actions criminelles du président de l’époque dans les semaines qui ont suivi les élections de 2020.

Le conseiller spécial Jack Smith a annoncé que Donald Trump était inculpé de quatre chefs d’accusation fédéraux, se disant « déterminé à rester au pouvoir ».

« Depuis l’attaque de notre Capitole, le ministère de la Justice est resté déterminé à garantir que les personnes pénalement responsables de ce qui s’est passé ce jour-là répondent de leurs actes », a déclaré Smith lors d’une conférence de presse. « Cette affaire est conforme à cet engagement. »

Les quatre chefs d’accusation comprennent le complot en vue de frauder les États-Unis, le complot en vue d’entraver une procédure officielle, l’entrave à une tentative d’obstruction à une procédure officielle et le complot contre les droits.

« Dans cette affaire, mon bureau demandera un procès rapide afin que nos preuves puissent être testées devant le tribunal et jugées par un jury composé de citoyens », a poursuivi Smith.

Actualités CBN CL’analyste politique principal David Brody affirme que l’acte d’accusation ne fera que renforcer Trump parmi de nombreux Américains qui ont perdu confiance dans les institutions américaines comme le ministère de la Justice et les médias d’information il y a longtemps. « Politiquement, c’est une aubaine pour lui », dit Brody. « Plus le président Trump reçoit d’accusations… plus Donald Trump se rapproche de devenir le prochain président des États-Unis. » REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSUS.

L’acte d’accusation de 45 pages accuse Trump d’avoir enrôlé six co-conspirateurs anonymes « pour l’aider dans ses efforts criminels visant à renverser les résultats légitimes de l’élection présidentielle de 2020 » en créant « des listes électorales frauduleuses » dans sept États. Les procureurs affirment que Trump a sciemment répété de fausses allégations de fraude électorale et les a fait paraître légitimes, créant ainsi une « atmosphère intense de méfiance et de colère », culminant avec l’émeute meurtrière au Capitole le 6 janvier.

Dans un rapport, La campagne de Trump affirme : « Ce n’est rien de plus que le dernier chapitre corrompu de la tentative pathétique continue de la famille criminelle Biden et de son ministère de la Justice armé d’interférer avec l’élection présidentielle de 2024. »

L’avocat de Trump, John Lauro, s’est rendu sur CNN mardi soir pour défendre le droit de Trump à la liberté d’expression.

« Nous n’avons jamais eu une situation où un débat animé sur la Constitution est devenu une affaire pénale », a déclaré Lauro. « Que va-t-il se passer quand il y aura une administration républicaine ? Y aura-t-il un effort pour criminaliser les discours des démocrates ? »

« Si nous devons nous retrouver dans une situation où le ministère de la Justice vérifie les faits et inculpe des politiciens pour leurs discours politiques, qu’ils soient ou non exacts sur le plan factuel, alors ce pays se fermera politiquement parce que c’est un jamais- mettre fin au cycle du tac au tac, et c’est le risque d’injecter de la politique dans le système de justice pénale », a poursuivi Lauro.

L’acte d’accusation comprend également des notes sur les appels téléphoniques de l’ancien vice-président Mike Pence avec Trump au cours desquels il a demandé à son vice-président de rejeter les votes électoraux du 6 janvier. Pence, qui se présente désormais contre Trump, a déclaré dans un communiqué : « quiconque s’oppose à la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis ».

Dans un message sur Twitter, désormais connu sous le nom de « X », le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le principal rival de Trump pour l’investiture républicaine, a déclaré que l’acte d’accusation montre que le pouvoir du gouvernement fédéral est politisé.

« L’une des raisons pour lesquelles notre pays est en déclin est la politisation de l’État de droit », a écrit DeSantis. « Plus d’excuses : je mettrai fin à la militarisation du gouvernement fédéral. »

Un message sur le site de médias sociaux du président Trump a déclaré : « Pourquoi ont-ils attendu deux ans et demi pour porter ces fausses accusations, en plein milieu de la campagne gagnante du président Trump pour 2024 ? Pourquoi cela a-t-il été annoncé le lendemain du grand tordu Joe Biden ? Un scandale a éclaté dans les salles du Congrès ? La réponse est : ingérence électorale !

Trump reviendra à Washington jeudi pour sa mise en accusation devant un palais de justice fédéral. La juge chargée du cas de Trump, la juge Tanya Chutkan, a prononcé jusqu’à présent deux des peines de prison les plus longues contre les émeutiers du Capitole.

L’expert constitutionnel Jonathan Turley a déclaré sur Les Cinq de Fox News qu’il n’a rien vu de particulièrement nouveau dans les actes d’accusation et a averti que le procureur courait le risque de défendre la criminalisation des divergences d’opinions entre les avocats du président.

