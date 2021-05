Un grand jury accuse un boxeur de Porto Rico pour la mort de son amant

Une plainte du FBI, basée sur le témoignage d’un témoin non identifié, a accusé Verdejo d’avoir frappé Rodríguez au visage, lui avoir injecté une seringue remplie d’une substance non identifiée achetée dans un complexe de logements publics, lui liant les bras et les pieds avec du fil de fer, attachant un bloc lourd. à elle, puis la jetant d’un pont à 8h30 jeudi. Les autorités ont déclaré que Verdejo s’était alors tenue sur le pont et avait tiré sur son corps que les autorités ont trouvé samedi dans une lagune près de la capitale de Porto Rico.