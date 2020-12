Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Les membres du Collège électoral se réuniront aujourd’hui dans les États du pays. Et si le président Trump a tenté de perturber le processus, ses chances de succès restent très minces.

Pourtant, les actions de Trump ont rendu de nombreux experts en démocratie inquiets à propos du Collège électoral – en particulier, de la façon dont il pourrait saper les élections dans un proche avenir. Le Collège électoral est peut-être devenu une menace plus grande pour le bon fonctionnement de la démocratie américaine qu’à tout autre moment depuis les années 1800, disent ces experts.

Il y a deux raisons principales, et la première vous paraîtra familière: Le collège électoral est plus susceptible de refuser la victoire au vainqueur du vote populaire que par le passé. La principale raison est que la polarisation politique a conduit à des glissements de terrain dans plus d’États que par le passé.