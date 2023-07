Des membres de l’équipe des gardes-frontières de Jarfjord posent pour un portrait près du port maritime de Kirkenes, en Norvège, le 7 juin. (Sébastien Van Malleghem pour The Washington Post)

VARDO, Norvège – Les officiers en survêtement avaient l’air un peu nerveux alors qu’ils frappaient à la vitre de la voiture de location. Ils se demandaient ce que nous faisions ici, sur une île au-dessus du cercle polaire arctique, à quelque 4 000 milles de Washington et non loin de l’endroit où la Russie base certains de ses sous-marins les plus sophistiqués. Y avait-il une raison pour laquelle nous prenions des photos des énormes stations radar blanches qui regardent de la Norvège à la péninsule russe de Kola ?

« En raison de la situation politique, nous vérifions tout », a déclaré un officier.

Depuis plusieurs années maintenant, les responsables européens et américains de la sécurité et du renseignement surveillent de plus près le monde au-dessus du cercle polaire arctique, sachant que la fonte des glaces polaires ouvrira de nouvelles routes commerciales, propulsera une course aux ressources naturelles et refaçonnera la sécurité mondiale. Les responsables occidentaux ont vu la Russie raviver les sites militaires de l’ère soviétique et tandis que la Chine planifiait une « Route de la soie polaire ».

Mais la guerre en Ukraine et la détérioration dramatique des relations occidentales avec Moscou ont mis les régions frontalières gelées entre la Norvège et la Russie en état d’alerte accrue, tout en augmentant l’importance géostratégique de l’Arctique.

Le résultat est une augmentation de l’intérêt militaire, diplomatique et du renseignement qui pourrait inaugurer une itération du « Grand Jeu », la rivalité du XIXe siècle entre les empires britannique et russe pour l’influence en Asie.

Pour la Russie, parce que la guerre en Ukraine a diminué les forces militaires conventionnelles de Moscou et entravé l’économie russe, ses atouts arctiques sont devenus plus critiques. « L’Arctique est devenu plus important parce que les armes nucléaires sont plus importantes », a déclaré le major-général Lars Sivert Lervik, chef de l’armée norvégienne.

Pendant ce temps, l’OTAN a augmenté sa participation dans le nord, la Finlande et peut-être bientôt la Suède rejoignant leur voisine la Norvège dans l’alliance.

Ce printemps, un porte-avions américain a fait escale en Norvège pour la première fois en 65 ans, s’arrêter à Oslo avant de participer à des exercices avec des alliés de l’OTAN dans le nord. À peu près au même moment, le secrétaire d’État Antony Blinken a visité la région et a annoncé que les États-Unis allaient rouvrir un poste diplomatique à Tromsø, une ville côtière de l’Arctique norvégien. Le diplomate américain attendu le mois prochain serait le premier en poste depuis les années 1990.

Les drames diplomatiques et les intrigues abondent.

Une vue du téléphérique de Tromso, une ville côtière de l’Arctique norvégien, menant au mont Storsteinen, le 9 juin 2023. (Vidéo : The Washington Post)

Le Conseil de l’Arctique – un forum intergouvernemental qui promeut la coopération – est en désarroi parce que sept de ses membres refusent de travailler au niveau politique avec son huitième membre, la Russie, perturbant la collaboration sur des questions critiques telles que le changement climatique.

Au cours de l’année écoulée, les médias norvégiens ont fait état de drones bourdonnant dans les aéroports et les installations pétrolières et gazières, de l’expulsion de diplomates russes en tant qu’espions et du cas d’un homme accusé d’activités illégales collecte de renseignements tout en se faisant passer pour un chercheur brésilien invité dans une université norvégienne.

Pour les alliés de l’OTAN, « une lumière jaune clignotante est devenue rouge, et nous devons réfléchir plus attentivement », a déclaré un haut responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la réflexion sur l’alliance. « Les pays doivent partager plus d’informations sur les actions déstabilisatrices, sur les choses qui semblent étranges, et nous devons être moins naïfs et plus conscients. »

Depuis une tour de guet près du port maritime de Kirkenes, de jeunes soldats norvégiens regardent de l’autre côté de la frontière dans le désert russe, surveillant un paysage estival de roches lisses et de pins bas – une vue qui ne change qu’avec les saisons.

En janvier, non loin d’ici, un homme prétendant être un transfuge du groupe de mercenaires russes Wagner a traversé une rivière gelée en pleine nuit polaire. Depuis lors, ont dit les soldats, les choses ont été calmes.

Pour Lervik, le chef de l’armée norvégienne, le calme à la frontière nord-est n’est pas particulièrement rassurant. Les capacités de la Russie dans le nord, y compris les armes nucléaires, restent intactes et très dangereuses, a-t-il déclaré.

Des membres des gardes-frontières se dirigent vers la gare de Jarfjord, approvisionnés en fournitures pour les soldats qui y sont stationnés. (Vidéo : Le Washington Post)

Les autorités occidentales craignent également que la Russie ne bloque les voies de navigation commerciales ou les navires de la marine américaine en route vers l’Europe, en particulier à un point d’étranglement maritime potentiel appelé « l’écart entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni » qui sépare les mers de Norvège et du Nord de l’océan Atlantique ouvert. .

« La capacité de la Russie à perturber le renforcement est un véritable défi pour l’alliance », a déclaré un haut responsable du renseignement occidental, s’exprimant également sous couvert d’anonymat pour discuter des questions de sécurité.

On craint également que Moscou ait cartographié les infrastructures sous-marines critiques et pourrait se livrer à un sabotage contre l’Europe. Le mois dernier, l’OTAN a lancé un centre de protection des pipelines et des câbles sous-marins.

Le directeur de la politique de défense au ministère finlandais de la Défense, Janne Kuusela, a déclaré que le risque d’affrontement militaire conventionnel dans l’Arctique reste faible, mais cela n’exclut pas un conflit dans les années à venir. « Nous voyons tous comment la Russie agit », a-t-il déclaré.

Dans sa salle de rédaction, le rédacteur en chef de Barents Observer, Thomas Nilsen, a sorti une carte.

Il a indiqué où nous étions à Kirkenes, à quelques kilomètres de la frontière russe. Et il y avait la péninsule de Kola, qui abrite la flotte russe du Nord et certains de ses moyens aériens et navals les plus avancés, y compris le cœur de sa capacité de seconde frappe.

Nilsen a fait glisser un stylo le long de la page pour montrer ce que la Russie considère comme son bastion et où ses sous-marins pourraient aller se cacher.

Mais il s’est dit également préoccupé par ce que fait la Russie sur le terrain en Norvège, à la vue et à l’abri des regards.

« Il existe des moyens d’envoyer des ‘petits hommes verts’ et d’en faire une zone tampon pour la Russie », a-t-il déclaré, faisant référence à des soldats armés sans insigne d’affiliation. « C’est le jeu. »

L’année dernière, il a écrit une histoire sur un évêque russe qui voulait construire une chapelle à côté des radars de Vardo – des actifs financés par les États-Unis qui planent sur la ville depuis des décennies.

Les membres de l’Église orthodoxe russe, qui a des liens historiques avec les services de renseignement russes, il a écritétaient également intéressés par l’étude de l’approvisionnement en eau de Kirkenes.

Frode Berg, un inspecteur des frontières norvégien à la retraite qui a passé 23 mois dans une prison de Moscou pour espionnage, a déclaré que la Norvège n’était toujours pas préparée à d’éventuelles opérations russes.

Berg, qui a admis avoir coopéré avec les services de renseignement norvégiens et s’être rendu en Russie en tant que courrier, a été libéré lors d’un échange de prisonniers. Il est maintenant de retour à Kirkenes et préoccupé par le manque d’alerte.

« A cause de ce qui m’est arrivé, je peux voir des espions », a-t-il dit. « Les autres ferment les yeux.

L’homme qui s’est identifié comme Jose Assis Giammaria, un chercheur brésilien de 37 ans, était censé être venu à Tromso pour travailler sur la sécurité de l’Arctique – ce qui était logique, car Tromso est une plaque tournante de la recherche et de la diplomatie sur les questions polaires.

Mais lorsque les autorités norvégiennes l’ont arrêté en octobre, elles ont déclaré qu’il s’agissait en fait d’un ressortissant russe de 44 ans nommé Mikhail Mikushin. Son précédent séjour dans des universités canadiennes, ont suggéré des responsables, faisait partie d’un effort visant à développer une trame de fond pour sa fausse identité. « Nous sommes tout à fait certains qu’il n’est pas brésilien », a déclaré le service de sécurité norvégien. Thomas Blom l’automne dernier.

L’arrestation a choqué Tromso, une ville où « l’exceptionnalisme arctique » – l’idée que la région peut être protégée de la politique – régnait encore.

Pour plus de trois decenniesdes diplomates et des scientifiques du nord ont fait valoir que le travail critique de protection de l’Arctique devrait se tenir à l’écart de la politique – «grand nord, basse tension», comme certains Norvégiens aiment à le dire.

Mais l’affaire d’espionnage et la discorde diplomatique au Conseil de l’Arctique – dont le secrétariat est à Tromso – ont mis en évidence une résurgence de la concurrence entre les grandes puissances dans la région.

« Notre mission principale en ce moment est de garder le conseil intact et de survivre », a déclaré Morten Hoglund, président des hauts fonctionnaires de l’Arctique du Conseil de l’Arctique.

Marc Lanteigne, professeur agrégé de science politique à l’Université de Tromso et spécialiste des affaires arctiquesa déclaré que le forum pourrait ne pas être récupérable.

« Si nous avons affaire à un gel à long terme – faute d’un meilleur mot – nous pourrions avoir besoin d’un autre forum pour discuter du changement climatique et des navires qui naviguent dans l’Arctique », a-t-il déclaré.

« Nous allons certainement voir plus d’équilibrage tacite du pouvoir dans cette partie du monde », a-t-il ajouté. « Et je me demande si Tromso est prêt pour ça. »

Lanteigne est membre de la Zone grise, un groupe de recherche de l’Université de Tromso qui se concentre sur les menaces hybrides. Avant son arrestation, Giammaria (alias Mikushin) figurait sur le site Internet du groupe.

Lanteigne a ri de l’ironie d’un prétendu agent russe sous couverture profonde se faisant passer pour un chercheur de menaces hybrides.

« C’était une illustration vraiment intéressante de la façon dont, lorsque nous parlons de sécurité, ce n’est pas seulement une question de sécurité militaire », a-t-il déclaré. « Tout d’un coup, nous voyons un exemple flagrant. »