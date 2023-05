Un grand incendie dans une usine chimique du Texas fait plusieurs hospitalisés – NBC Los Angeles

Un incendie s’est déclaré vendredi dans une usine pétrochimique de la région de Houston, envoyant neuf travailleurs à l’hôpital et provoquant un énorme panache de fumée visible à des kilomètres à la ronde.

Les intervenants d’urgence ont été appelés vers 15 heures dans les locaux de Shell à Deer Park, une banlieue à l’est de Houston. La ville de Deer Park a déclaré dans un avis qu’il n’y avait pas d’ordre d’abri sur place pour les résidents.

Le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez, a déclaré plus tôt dans la journée que cinq employés sous contrat avaient été hospitalisés pour des raisons de précaution, ajoutant qu’ils n’avaient pas été brûlés. Il a dit qu’ils avaient été emmenés à l’hôpital en raison de l’épuisement dû à la chaleur et de la proximité du feu.

Les responsables de Shell Deer Park ont ​​déclaré sur Twitter vendredi soir qu’ils continuaient à répondre à l’incendie, tous les travailleurs ont été retrouvés et neuf travailleurs ont été libérés après avoir subi des évaluations médicales préventives.

Rien n’a explosé, a déclaré Gonzalez, bien que le bureau du shérif ait initialement répondu aux appels d’urgence indiquant qu’il y avait eu une explosion.

Vendredi soir, le feu brûlait toujours mais s’était éteint et était maîtrisé, a déclaré Gonzalez.

La cause de l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête. L’incendie s’est déclaré alors que l’unité d’oléfines était en maintenance de routine. La surveillance de l’air pour tout impact de l’incendie était en cours et n’avait détecté aucun niveau nocif de produits chimiques, a déclaré Shell Deer Park.

« Il n’y a aucun danger pour la communauté voisine », a déclaré le poste.

L’incendie s’est déclaré vers 14 h 56 dans l’unité des oléfines de l’installation. Le produit qui s’est enflammé comprend du gazole lourd craqué, du gazole léger craqué et de l’essence, a déclaré Shell Deer Park.

« La cause de l’incendie fera l’objet d’une future enquête, et nos priorités immédiates restent la sécurité des personnes et de l’environnement », ont déclaré les responsables de l’établissement.

Shell menait sa propre surveillance de la qualité de l’air, mais la ville n’a pas encore reçu de mise à jour, a déclaré Kaitlyn Bluejacket, porte-parole de Deer Park.

La ville a été informée par Shell qu’il n’était pas nécessaire à l’époque de s’abriter sur place, mais que la ville informerait les résidents si cela changeait, a déclaré Bluejacket.

Les équipes de pompiers de l’installation de Deer Park et des usines voisines sont intervenues.

Les conditions de vent étaient favorables pour combattre l’incendie, bien que les températures aient grimpé à près de 90 degrés Fahrenheit (32,2 degrés Celsius) dans la région de Houston, mais une humidité élevée l’a rendue plus chaude que 100 degrés Fahrenheit (37,8 degrés Celsius).

Le capitaine du maréchal des incendies du comté de Harris, James Singleton, a déclaré que son bureau serait à Deer Park pendant le week-end pour enquêter.

« Vous regardez un grand nombre de personnes qui doivent être interrogées », a déclaré Singleton. « Tous ceux qui étaient à l’unité au moment de l’incendie, les contrôleurs, la direction, tous ceux qui ont appelé le 911. »

Les météorologues de Houston ont déclaré que les panaches de fumée étaient visibles depuis l’espace via satellite.

Les incendies d’installations ne sont pas rares dans la zone, avec la forte présence de l’industrie pétrochimique. En mars, une explosion et un incendie ont éclaté dans une installation appartenant à INEOS Phenol à Pasadena, au Texas, à proximité, faisant un blessé.

Un incendie en 2019 dans une installation appartenant à Intercontinental Terminals Company a brûlé pendant des jours et bien qu’il n’ait fait aucun blessé, il a déclenché des avertissements sur la qualité de l’air.