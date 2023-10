basculer la légende Alex Brandon/AP

ARLINGTON, Virginie — Un groupe national musulman de défense des droits civiques a annoncé jeudi qu’il déplaçait son banquet annuel dans un hôtel de Virginie qui a reçu des menaces de bombe et de mort, probablement liées à l’inquiétude du groupe pour les Palestiniens pris dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Le Conseil sur les relations américano-islamiques, ou CAIR, a annulé son projet de tenir son 29e banquet annuel samedi au Marriott Crystal Gateway à Arlington, juste de l’autre côté du fleuve Potomac, depuis Washington, DC. Le groupe, qui utilise l’hôtel depuis une décennie, déplacera le banquet dans un lieu tenu secret et doté d’une sécurité renforcée, indique le communiqué du groupe.

« Ces derniers jours, selon le Marriott, des appelants anonymes ont menacé de poser des bombes dans le parking de l’hôtel, de tuer certains employés de l’hôtel à leur domicile et de prendre d’assaut l’hôtel, dans le cadre d’une répétition de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain si le les événements ont avancé », indique le communiqué.

La police d’Arlington a déclaré dans un courrier électronique que le département enquêtait sur un rapport publié jeudi matin par l’hôtel selon lequel il aurait reçu des appels téléphoniques anonymes, « certains faisant référence à des menaces de bombe », concernant l’événement du CAIR.

Les courriels sollicitant des commentaires du FBI, qui, selon le CAIR, enquête également, et de la chaîne hôtelière Marriott n’ont pas reçu de réponse immédiate jeudi soir.

Un banquet séparé prévu le 28 octobre dans le Maryland a également été annulé et sera fusionné avec l’événement de samedi, a indiqué le CAIR.

Ces menaces sont survenues après que le CAIR a mis à jour la programmation des banquets pour se concentrer sur les questions liées aux droits humains des Palestiniens. Le groupe a lancé une campagne en ligne appelant les membres du Congrès à promouvoir un cessez-le-feu à Gaza.

« Nous condamnons fermement les menaces extrêmes et dégoûtantes contre notre organisation, l’hôtel Marriott et son personnel », a déclaré Nihad Awad, directeur exécutif national du CAIR, qui est palestinien-américain, dans un communiqué. « Nous ne permettrons pas que les menaces des racistes anti-palestiniens et des fanatiques anti-musulmans qui cherchent à déshumaniser le peuple palestinien et à faire taire les musulmans américains nous empêchent de poursuivre la justice pour tous. »

Les militants du Hamas de la bande de Gaza sous blocus ont fait irruption dans les villes israéliennes voisines le 7 octobre, ce qui coïncidait avec une grande fête juive. L’attaque a tué des centaines de civils. Depuis, Israël a lancé des frappes aériennes sur Gaza, détruisant des quartiers entiers et tuant des centaines de civils palestiniens.

Certains craignent que la guerre n’inspire la violence aux États-Unis. La semaine dernière, la police des grandes villes a augmenté ses patrouilles, les autorités ont érigé des clôtures autour du Capitole américain et certaines écoles ont fermé. Mais les responsables de l’application des lois ont souligné qu’il n’y avait aucune menace crédible aux États-Unis.