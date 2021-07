Un grand groupe d’actionnaires appelle à une refonte du conseil d’administration de la société pharmaceutique CytoDyn

Le 30 juin 2021, le Groupe Rosenbaum a nommé les cinq administrateurs suivants en vue de leur élection au conseil d’administration de la société lors de l’assemblée annuelle de 2021 : (i) Dr Thomas Errico, MD, directeur associé de la colonne vertébrale orthopédique et neurochirurgicale pédiatrique au Nicklaus Children’s Hospital Center for Consultant en maladies de la colonne vertébrale et FDA ; (ii) le Dr Bruce Patterson, MD, qui est actuellement fondateur et PDG d’IncellDx, une société leader de diagnostic moléculaire en biotechnologie ; (iii) Paul A. Rosenbaum, co-fondateur et PDG de SWR Corporation, qui conçoit, vend et commercialise des produits chimiques industriels spécialisés ; (iv) le Dr Peter Staats, MD, qui occupe actuellement le poste de médecin-chef d’electroCore ; médecin-chef des National Spine and Pain Centers, le plus grand cabinet de traitement de la douleur aux États-Unis; et président de l’Institut mondial de la douleur; et (v) Melissa A. Yaeger, JD, qui est actuellement directrice de Regulatory Consulting Group, consultante en affaires réglementaires et en conformité pour les sociétés biopharmaceutiques en phase de développement.

Il s’agit d’un dossier unique qui indique en outre l’acceptation générale de l’activisme des actionnaires — 28 investisseurs de détail formant un groupe pour reconstituer le conseil d’administration d’une entreprise. La société commercialise le leronlimab, une thérapie par anticorps monoclonal contre le VIH qui a le potentiel pour plusieurs autres indications thérapeutiques, y compris diverses formes de cancer et Covid-19. Le groupe pense que le léronlimab est un médicament extraordinaire et affirme que la croissance de CYDY dépend du succès immédiat du léronlimab.

Si la société réussit à obtenir l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le léronlimab, le groupe d’investisseurs pense que de nombreuses vies seront sauvées et qu’une valeur considérable sera créée pour les actionnaires de la société. Cependant, ils estiment que la direction et le conseil d’administration de la société ont mal géré leur gestion du léronlimab, entraînant des pertes importantes malgré l’énorme potentiel du médicament. Le groupe pense que cela a conduit à une relation médiocre et irrécupérable entre CYDY et la FDA et que CYDY a besoin d’un leadership capable d’obtenir l’approbation réglementaire du médicament de manière rapide. En conséquence, le groupe estime que la société doit restaurer sa crédibilité auprès de la FDA en reconstituant le conseil d’administration et en remplaçant la haute direction.

Les candidats du groupe apporteront une perspective nouvelle, auront une expérience pertinente dans les domaines de la médecine, de la surveillance réglementaire et de la finance d’entreprise, et comprendront des candidats ayant de solides relations de travail avec la FDA et ayant une expérience significative de la navigation dans le paysage réglementaire de la FDA. Il ne s’agit pas d’un actionnaire opportuniste à court terme utilisant l’activisme pour faire grimper le cours de l’action, mais d’un groupe qui a été actionnaire patient pendant sept ans et ne recourt à l’activisme qu’après des années d’ignorance de la direction.

Souvent, des combats comme celui-ci se résument à la puissance de l’argument, et le groupe a un argument solide. De plus, Rosenbaum a montré qu’il mènerait un combat par procuration à la limite. Il devrait avoir de bonnes chances de succès ici et trouvera probablement d’autres alliés parmi la base des actionnaires – lors de l’assemblée annuelle de l’année dernière, chaque administrateur candidat à l’élection a reçu au moins 13,8% des actions retenues, 41,8% des actions ont été votées contre les modifications et réactualisé le plan d’intéressement en actions 2012 et 42,5 % des actions ont été votées contre la rémunération des dirigeants.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D.