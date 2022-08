Un grand feu de forêt brûle au milieu de la sécheresse sur la grande île d’Hawaï

HONOLULU (AP) – Un grand incendie de forêt dans une zone rurale de la grande île d’Hawaï ne menace aucune maison, mais des vents violents et des conditions extrêmement sèches empêchent les équipes de contenir l’incendie.

L’incendie s’est déclaré dans la partie ouest de la zone d’entraînement de Pohakuloa de l’armée américaine, située au-dessus de la ville de Waikoloa et entre les volcans Mauna Loa et Mauna Kea.

L’incendie avait brûlé plus de 15 miles carrés (39 kilomètres carrés) jeudi.

D’énormes incendies de forêt comme celui d’Hawaï mettent en évidence les dangers de la chaleur et de la sécheresse liées au changement climatique pour de nombreuses communautés de l’ouest des États-Unis et d’autres points chauds dans le monde. Mais les experts disent que des incendies relativement petits sur des îles tropicales généralement humides du Pacifique sont également en augmentation, créant un cycle de dommages écologiques qui affecte des ressources vitales et limitées pour des millions d’habitants.

Les responsables des terres de l’État ont déclaré que l’incendie avait en fait commencé il y a plusieurs semaines et couvait jusqu’à ce que des vents violents attisent les flammes cette semaine.

La zone est dominée par des arbustes et des prairies qui ont été asséchés par une sécheresse persistante.

“Cet incendie est très important et il faut toute cette équipe de premiers intervenants pour contenir collectivement ses avancées”, a déclaré le lieutenant-colonel Kevin Cronin, commandant de la zone d’entraînement de la garnison de l’armée américaine à Pohakuloa, dans un communiqué.

Des vents forts ont été enregistrés dans la région, certains dépassant 30 mph (48 km/h).

“Les conditions météorologiques rendent ce combat difficile pour ralentir la progression du feu, et nos efforts combinés travaillent pour l’empêcher d’atteindre ou de traverser la route 190”, a déclaré Cronin.

Le feu brûle maintenant sur des terres domaniales et se trouve à environ un mile de l’autoroute 190, selon les responsables du comté de Big Island.

La ville de Waikoloa, qui se trouve de l’autre côté de l’autoroute 190, a été évacuée l’année dernière lorsque le plus grand incendie de l’État a brûlé plus de 181 kilomètres carrés.

Les pompiers fédéraux, provinciaux et locaux tentent de contenir l’incendie. Les équipages utilisent des bulldozers pour créer un coupe-feu et plusieurs hélicoptères de diverses agences larguent de l’eau sur le feu.

Le ministère des Terres et des Ressources naturelles d’Hawaï a publié jeudi une vidéo de l’incendie.

Un porte-parole de l’armée a déclaré à l’Associated Press que bien qu’il y ait un entraînement militaire actif dans la région, la cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête.

“Il y a des unités là-haut qui s’entraînent, je ne peux pas confirmer ou nier si des tirs réels ont eu lieu”, a déclaré Michael O. Donnelly, chef des communications externes pour la garnison de l’armée américaine à Hawaii. “C’est comme d’habitude, mais la cause exacte, nous ne la connaissons pas.”

Le Service météorologique national a émis un avertissement de drapeau rouge pour les conditions d’incendie dans la région jusqu’à jeudi soir.

Caleb Jones, l’Associated Press