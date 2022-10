Un grand État allemand organise des élections alors que l’hiver difficile se profile

BERLIN (AP) – Un grand État allemand vote dimanche lors d’une élection qui, selon le parti de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz, apportera un certain soulagement aux résultats médiocres des récents sondages nationaux alors que le pays fait face à une inflation élevée et à des inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique cet hiver.

Environ 6,1 millions d’électeurs sont éligibles pour élire la législature de l’État de Basse-Saxe, qui occupe une grande partie du nord-ouest de l’Allemagne et possède une industrie et une agriculture fortes. De récents sondages y ont montré que les sociaux-démocrates de Scholz ont quelques points d’avance sur les chrétiens-démocrates de centre-droit, le principal parti d’opposition au niveau national.

Les sondages indiquent également des gains à la fois pour les Verts écologistes, le deuxième plus grand parti du gouvernement national allemand, et pour l’Alternative pour l’Allemagne d’extrême droite, dans un contexte d’inquiétudes concernant l’énergie et la forte inflation.

En Basse-Saxe, les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates gouvernent ensemble depuis cinq ans. Les sondages montrent que les électeurs préfèrent le gouverneur de centre gauche Stephan Weil, qui dirige l’État depuis 2013, à son challenger de centre droit et actuel vice-gouverneur, Bernd Althusmann. La campagne n’a pas suscité beaucoup d’enthousiasme.

Althusmann a cherché à capitaliser sur les querelles au sein du gouvernement national tripartite de Scholz sur des questions telles que combien de temps l’Allemagne devrait continuer à utiliser l’énergie nucléaire et comment soulager la pression des prix élevés du gaz. Il a pointé du doigt un “cours chaotique d’hésitation, d’hésitation et d’indécision” à Berlin, mettant en garde contre une telle coalition en Basse-Saxe.

Les sondages montrent que le troisième parti du gouvernement national de Scholz, les démocrates libres favorables aux entreprises, se situe juste au seuil de soutien de 5% nécessaire pour rester à la législature de l’État à Hanovre. Si le parti ne parvient pas à le faire après des résultats décevants lors de trois autres élections d’État cette année, cela pourrait accroître les tensions au sein du gouvernement national.

Des sondages nationaux récents ont montré que les sociaux-démocrates sont derrière les chrétiens-démocrates et parfois les verts, et que les démocrates libres sondent mal.

The Associated Press