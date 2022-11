Un grand diffuseur américain réagit à la prise de contrôle de Musk sur Twitter — RT World News

CBS News quitte temporairement la plate-forme, car son nouveau propriétaire licencie du personnel et rétablit les comptes interdits

CBS News a annoncé vendredi qu’il cesserait d’utiliser Twitter, citant “incertitude” sur les changements d’Elon Musk au sein de l’entreprise. Le nouveau PDG de la plateforme a licencié plus de la moitié des employés de la plateforme et restauré plusieurs comptes importants interdits pour “conduite haineuse” et l’usurpation d’identité.

“Compte tenu de l’incertitude entourant Twitter et par prudence, CBS News suspend son activité sur le site de médias sociaux tout en continuant à surveiller la plate-forme”, Le correspondant de CBS, Jonathan Vigliotti, a déclaré vendredi dans un rapport.

Un certain nombre de stations appartenant à CBS ont partagé des déclarations similaires peu de temps après, et les trois principaux comptes Twitter de CBS – @CBSNews, @CBSEveningNews et @CBSMornings – n’ont publié aucun contenu sur la plate-forme depuis vendredi après-midi.

On ne sait pas ce qui est spécifique “incertitude” Vigliotti faisait référence, car malgré les avertissements contraires des médias et des experts axés sur la technologie, Twitter a continué à fonctionner normalement tout au long des trois semaines de propriété de Musk. Cependant, Musk a tiré au moins 50 % du personnel de l’entreprise début novembre, et des centaines d’autres ont quitté l’entreprise jeudi après avoir été invités à travailler “extrêmement hardcore” heures par le milliardaire.

Les bureaux de Twitter ont été fermés jeudi, apparemment au milieu des craintes de sabotage par d’anciens employés mécontents, et Musk lui-même aurait ordonné à n’importe qui dans l’entreprise “qui écrit réellement un logiciel” à une réunion générale vendredi, qui, sur la base d’un tweeter par le PDG conclu aux premières heures du samedi matin.

Musk a introduit de nombreux changements sur la plate-forme, pas seulement au sens financier et technologique. Avant d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier, le magnat de SpaceX et Tesla a déclaré son intention de revenir sur certaines des politiques de censure les plus odieuses de la plateforme.

Bien qu’il ait insisté sur le fait que le soi-disant “tweets haineux” sera encore « déboosté » sur Twitter, il a restauré deux comptes – le site d’information satirique The Babylon Bee et le psychologue canadien Jordan Peterson – qui avaient été suspendus pour avoir qualifié les femmes transgenres d’hommes. La comédienne libérale Kathy Griffin a également vu son compte restauré, après avoir été bannie pour avoir changé son compte pour se faire passer pour Musk.