Un «grand déjeuner» suit un grand couronnement célébrant le roi Charles

LONDRES – Après le spectacle doré du couronnement du roi Charles III lors d’une ancienne cérémonie religieuse, les festivités du couronnement ont pris une tournure plus terre-à-terre dimanche avec des milliers de pique-niques et de fêtes de rue organisés à travers le Royaume-Uni en son honneur. Les réunions communautaires, qui font partie d’une tradition britannique connue sous le nom de Big Lunch, visaient à rassembler les voisins pour célébrer le roi nouvellement couronné alors même que le soutien à la monarchie diminue. Les critiques se sont plaints du coût du couronnement à une époque de frais de subsistance exorbitants dans un contexte d’inflation à deux chiffres.

Des milliers de déjeuners ont été organisés dans le cadre des célébrations de dimanche, ainsi qu’un concert nocturne au château de Windsor avec Katy Perry, Lionel Richie et le groupe de garçons des années 1990 Take That. Charles a encouragé les résidents à s’engager dans des activités bénévoles lundi, qui était un jour férié.

Le roi et la reine Camilla n’étaient attendus à aucun des déjeuners mais prévoyaient d’assister au concert qui comprendra un discours de son fils, le prince William, héritier du trône.

Les frères et sœurs du roi, Edward, le duc d’Édimbourg, et Anne, la princesse royale, et leurs épouses ont pris le service du déjeuner pour la famille royale. Edward était à Cranleigh et sa sœur a participé à un événement à Swindon. Les nièces du roi, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, les filles du prince Andrew, devaient se joindre à un déjeuner à Windsor.

Le Premier ministre Rishi Sunak a accueilli la première dame des États-Unis Jill Biden et sa petite-fille Finnegan Biden lors de la soirée Big Lunch organisée devant son bureau. Parmi les autres invités figuraient des réfugiés ukrainiens et des militants communautaires.

Comme dans d’autres quartiers avec des fêtes de rue, Downing Street s’est paré pour l’occasion de banderoles Union Jack.

Les événements discrets ont suivi un apparat chargé d’apparats qui a vu le roi et la reine couronnés ensemble à l’abbaye de Westminster. Ils ont reçu des épées, des sceptres et un orbe doré incrusté de joyaux séculaires symbolisant le pouvoir du monarque dans une tradition médiévale célébrée avec une liturgie, des chants et des acclamations chaleureuses de « Dieu sauve le roi ».

Le couple a ensuite défilé dans les rues dans une calèche dorée dirigée par le plus grand cortège militaire de cérémonie depuis le couronnement de la mère de Charles, la reine Elizabeth II, il y a 70 ans. Quelque 4 000 soldats ont défilé en formation dans les rues, leurs manches écarlates et leurs gants blancs se balançant à l’unisson au son des tambours et des clairons des fanfares, dont un groupe de musiciens à cheval.

Des centaines de milliers de spectateurs ont aligné le parcours sous la pluie pour le voir en personne. Près de 19 millions de plus regardés à la télévision au Royaume-Uni, selon les cotes publiées par Barb, un organisme de recherche. C’est environ 40% de téléspectateurs en moins que ceux qui avaient regardé les funérailles de la reine Elizabeth II en septembre.

Charles et Camilla ont déclaré dimanche dans un communiqué qu’ils étaient « profondément touchés » par la célébration et « profondément reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à en faire une occasion aussi glorieuse – et aux très nombreux qui se sont déplacés pour montrer leur soutien ».

Cependant, tout le monde n’était pas là pour célébrer, et les critiques se sont poursuivies dimanche sur les arrestations de plus de 50 manifestants, dont des membres d’un groupe républicain criant « Pas mon roi » et des écologistes visant à mettre fin à l’utilisation des combustibles fossiles.

Graham Smith, chef de Republic, un groupe prônant l’abolition de la monarchie, a déclaré qu’il avait été arrêté alors qu’il planifiait une manifestation pacifique et qu’il avait passé 16 heures en garde à vue.

« Ces arrestations sont une attaque directe contre notre démocratie et les droits fondamentaux de chaque personne dans le pays », a déclaré Smith. « Chaque policier impliqué sur le terrain devrait baisser la tête de honte. »

La police métropolitaine a reconnu les inquiétudes suscitées par les arrestations, mais a défendu les actions de la force.

« Le couronnement est un événement unique dans une génération et c’est un facteur clé dans notre évaluation », a déclaré le commandant Karen Findlay.