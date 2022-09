Un grand calao mâle nourrit son partenaire à l’intérieur du nid, la vidéo ravit les internautes

Une vidéo d’un oiseau mâle nourrissant sa contrepartie femelle a ravi Internet. Le clip qui fait le tour de Twitter a été partagé par Praveen Kaswan, officier de l’Indian Forest Service (IFS), le mercredi 28 septembre. Le clip présente un grand calao mâle nourrissant son partenaire près d’une cavité dans le tronc de l’arbre. L’oiseau tropical se perche près du petit trou et transfère la nourriture de son bec à l’intérieur de la cavité. Pendant ce temps, l’oiseau femelle qui est assis à l’intérieur du nid accepte la nourriture mais s’abstient de sortir. À un moment donné dans le clip, le grand calao mâle s’éloigne de la cavité, tandis que la femelle essaie de sortir son bec.

Après quelques secondes, le mâle revient et continue le processus. L’officier de l’IFS a été tellement impressionné par le clip qu’il a loué l’amour partagé entre les créatures. Il a sous-titré la vidéo virale, “Dis-moi si ce n’est pas de l’amour, alors qu’est-ce que c’est. Un grand calao indien mâle nourrissant la femelle. Regardez la vidéo virale ici :

Dis-moi si ce n’est pas #aimer alors qu’est-ce que c’est. Un Grand Indien mâle #Calao nourrir la femelle. pic.twitter.com/s43YbG2hiC — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 28 septembre 2022

En une journée, le clip des oiseaux a recueilli plus de 14 000 vues et plus d’un millier de likes sur le site de micro-blogging. Les utilisateurs de Twitter ont répondu au clip car ils ont apprécié leur lien cordial. Un utilisateur a écrit : « Très vrai. Le monde entier est lié par l’amour.

Très vrai. Le monde entier est lié par l’amour. – Suresh (@Sureshpositive) 28 septembre 2022

Un autre a ajouté: “Les deux remplissent leur part de devoirs.”

Les deux remplissent leur part de devoirs.. #Solde — himani chaturvedi (@himanichaturve4) 28 septembre 2022

Un autre a rejoint, “Ils sont dévoués à leur famille.”

Ils sont dévoués envers leur famille — Shweta Sinha (@gudiasinha) 28 septembre 2022

Pendant ce temps, un amoureux des oiseaux qui semble connaître l’espèce d’oiseau a déclaré: «C’est peut-être de l’amour, mais avec des ficelles attachées. Le devoir est le maître mot ici, du grand calao mâle. C’est leur instinct naturel. Les femelles pondent leurs œufs dans une crevasse d’arbre et les mâles la scellent principalement avec de la boue. Laisse un petit trou pour laisser passer la nourriture et l’air.

C’est peut-être de l’amour, mais avec des conditions. Le devoir est le maître mot ici, du grand calao mâle. C’est leur instinct naturel. La femelle pond ses œufs dans une crevasse d’arbre et le mâle la scelle principalement avec de la boue. Laisse un petit trou pour laisser passer la nourriture et l’air…. – Sonali Das (@SonaliD82403754) 28 septembre 2022

Dans un tweet ultérieur, ils ont poursuivi: «Lorsque les bébés sont assez grands, maman brise le sceau avec son bec en forme de marteau. Ensuite, les bébés sont soignés et nourris par les deux parents. La merveilleuse création de Dieu.

….lorsque les bébés sont assez grands, maman ouvre le sceau avec son bec en forme de marteau. Ensuite, les bébés sont soignés et nourris par les deux parents. Merveilleuse création de Dieu. – Sonali Das (@SonaliD82403754) 28 septembre 2022

L’agent de l’IFS a partagé des informations sur les espèces de calaos qui sont considérées comme un «couple parfait» tout en étant également appelées le «gardien de la forêt». L’officier a déclaré qu’il y avait environ 9 espèces de calaos trouvés en Inde.

C’est une histoire de calaos qui forment un couple parfait et qui sont aussi appelés Gardner de la forêt. Comment ? Il existe 9 espèces de calaos en Inde. De Grand à Gris. Les calaos sont généralement monogames. La paire dure longtemps. Ici un couple de Calao couronné. pic.twitter.com/2WgErasaYr — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 5 mai 2022

L’agent forestier n’a pas précisé les détails de localisation des oiseaux où ils ont été repérés.

