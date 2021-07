Un gouvernement viole ses engagements en matière de droits humains dans le cadre du traité de l’ONU sur le racisme, prévient un rapport

Le gouvernement viole un traité de l’ONU visant à éradiquer la discrimination raciale, a averti un nouveau rapport.

Des recherches menées par le Runnymede Trust ont révélé que les groupes ethniques minoritaires sont confrontés à des disparités persistantes en matière de santé, de système de justice pénale, d’éducation, d’emploi et d’immigration en Angleterre.

Les auteurs écrivent qu’ils pensent que la nouvelle approche du gouvernement en matière d’égalité ne parviendra pas à améliorer ces résultats « et pourrait en fait les aggraver ».

Le rapport du groupe de réflexion sur l’égalité raciale a ajouté que le gouvernement enfreint de nombreux articles de la Convention internationale des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD).

Le gouvernement est tenu de soumettre des rapports réguliers au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui surveille le respect du traité, mais n’en a pas soumis en avril 2020 en raison de la pandémie de Covid.

Le dernier rapport, produit par le Runnymede Trust à la suite d’un appel d’offres de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC), a été rédigé avec des preuves de plus de 100 groupes de la société civile.

Sa publication intervient alors que le Premier ministre, le duc de Cambridge et d’autres condamnent la vague d’abus racistes à l’encontre des joueurs de football noirs après la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

Le rapport du Runnymede Trust remet également en question les conclusions de la Commission britannique sur les disparités raciales et ethniques (Cred) plus tôt cette année, qui a conclu que le système n’est plus «délibérément truqué» contre les minorités ethniques en Grande-Bretagne.

Ils soutiennent que la conclusion de Cred « déforme l’ampleur et la complexité des problèmes » et contraste fortement avec les preuves reçues pour le rapport actuel.

Ces preuves suggèrent que les inégalités raciales se sont aggravées dans certains domaines depuis la publication du dernier rapport alternatif en 2016, selon le rapport.

Il se dit « particulièrement alarmé » par le projet de loi du gouvernement sur l’intégrité électorale, le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux et le nouveau plan d’immigration.

Il estime que les mesures du gouvernement en matière d’immigration « constituent une violation flagrante de l’ICERD » et que le nouveau projet de loi sur l’immigration pourrait constituer une « menace importante » pour les droits des minorités ethniques.

La responsable principale des politiques, Alba Kapoor, a déclaré que les sujets de préoccupation incluent la disproportion dans le système de justice pénale, les inégalités en matière de santé et une augmentation des crimes de haine.

Elle a déclaré: « Il y a des signes très clairs que les choses sont bien pires dans certains domaines qu’elles ne l’étaient auparavant, et aussi les choix législatifs à venir qui sont proposés … ont de réelles implications dans chacun de ces domaines en termes de droits des Noirs et les groupes ethniques minoritaires.

Le Dr Halima Begum, directrice générale de Runnymede Trust, a déclaré que des progrès avaient été accomplis, citant le déploiement du vaccin Covid-19 auprès des groupes ethniques minoritaires et les efforts pour faire face au scandale de Windrush.

Elle a ajouté: «Mais la race est devenue un problème inutilement délicat dans le discours national, et de nombreux membres de nos communautés ethniques noires et minoritaires continuent de connaître des résultats disproportionnés dans leurs chances de vie.

« De l’arrêt et de la recherche aux inégalités en matière de santé maternelle, des niveaux inférieurs de propriété du logement aux contraintes de salaire et d’opportunités professionnelles, ce rapport fournit une preuve supplémentaire qu’adopter une approche daltonienne de l’égalité ne sera pas le moyen le plus efficace d’atteindre la mobilité sociale. »

Le rapport appelle le gouvernement à s’assurer que ses lois et politiques sont pleinement conformes à la définition de la discrimination de l’ICERD et à mettre en œuvre de toute urgence une stratégie pour faire progresser l’égalité raciale.

D’autres recommandations incluent la collaboration avec les plateformes de médias sociaux pour lutter contre l’incitation à la haine raciale en ligne et la mise en place de systèmes efficaces pour signaler les crimes haineux et enregistrer les données.

Un porte-parole du Cred a déclaré qu’il réaffirmait son appel au gouvernement à présenter ses recommandations à la suite des « événements tragiques » de la semaine dernière.

Il a déclaré: «Nous sommes solidaires de ces footballeurs anglais noirs qui ont subi des abus racistes ignobles après nous avoir tous rendus fiers.

«Nous savons, par nos propres expériences en tant que commissaires, avant et après la publication de notre rapport, ce que c’est que d’être distingué et maltraité en ligne à cause de votre race. Il ne doit pas y avoir d’espace sûr pour les racistes.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous avons fait des progrès significatifs et, en fait, nous sommes allés bien au-delà de nos engagements envers l’ICERD depuis notre dernier rapport en 2015 et nous fournirons une mise à jour en temps voulu.

« Le rapport alternatif du Runnymede Trust contient de nombreuses erreurs et est trop simpliste en disant que le racisme structurel ou systémique est à l’origine de toutes les disparités décrites dans leur rapport.

«Nous les exhortons à travailler avec le gouvernement et à examiner attentivement les recommandations du rapport de la Commission sur les disparités raciales et éthiques. Le gouvernement fournira une réponse à ces recommandations qui servira de plan d’action pour lutter contre les inégalités. »

Rapports supplémentaires par PA