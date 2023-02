Un “gouvernement mondial” pourrait mettre fin à l’humanité – Musk

Le milliardaire appelle à la “diversité civilisationnelle” comme protection contre l’effondrement mondial total

Toute tentative de créer un gouvernement mondial unique est préoccupante, car elle pourrait priver l’humanité de sa diversité et précipiter la fin de la civilisation, a déclaré le milliardaire Elon Musk lors d’un sommet de responsables gouvernementaux à Dubaï.

Le PDG de SpaceX a fait une apparition virtuelle au Sommet mondial du gouvernement 2023 aux Émirats arabes unis mercredi. L’événement vise à favoriser la coopération entre les nations, mais Musk a mis en garde contre le fait d’aller trop loin.

“Nous voulons éviter de créer un risque civilisationnel en ayant – et cela peut sembler étrange – trop de coopération entre les gouvernements”, dit Musk.

Historiquement, différentes civilisations étaient séparées par la distance, donc quand l’une déclinait, d’autres pouvaient se développer, a expliqué Musk. Lorsque la Rome antique est tombée, l’islam s’est levé et a réussi à préserver une grande partie des connaissances romaines et à s’en inspirer, a déclaré Musk. Mais dans un monde globalisé, ce n’est peut-être plus un scénario viable.

Nous voulons avoir une certaine diversité civilisationnelle, de sorte que si quelque chose ne va pas avec une civilisation, que tout ne s’effondre pas, et que l’humanité continue d’avancer.

L’impératif de survie de l’humanité peut être d’une importance universelle, estime Musk, considérant qu’à notre connaissance, il se peut qu’aucune autre espèce n’ait développé de conscience.

“Je n’ai vu aucune preuve de technologie extraterrestre ou de quelque vie extraterrestre que ce soit. Je pense que je le saurais, “ songea-t-il. «SpaceX – nous faisons beaucoup. Je ne pense pas que quiconque en sache plus que moi sur l’espace, du moins sur la technologie spatiale.

L’idée qu’il n’y a pas d’extraterrestres est « troublant », a-t-il ajouté, car cela signifie que la civilisation humaine “est comme une petite bougie dans une vaste obscurité, et une petite bougie très vulnérable qui pourrait facilement être soufflée.”

Musk a exhorté son auditoire à faire très attention pour éviter que l’humanité ne soit anéantie par un cataclysme.