Un gourou des sondages et un sélecteur expert révèlent qui remportera l’élection présidentielle | National

(The Center Square) – L’un des plus grands experts américains en sondages a partagé sa prédiction « instinctive » sur celui qui remportera l’élection présidentielle de 2024, rejoignant d’autres notables qui ont partagé des prédictions différentes pour cette course serrée.

Moins de deux semaines avant que les électeurs ne se décident entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump, le gourou des sondages Nate Sliver a déclaré qu’il pensait que Trump gagnerait, mais avec une mise en garde.

« Mon instinct me dit Donald Trump. Et je suppose que c’est vrai pour de nombreux démocrates anxieux », a écrit Silver dans un article du New York Times. morceau. « Mais je ne pense pas qu’il faille accorder la moindre valeur à l’instinct de qui que ce soit, y compris le mien. »

La course est un tirage au sort, a-t-il déclaré.

« Au lieu de cela, vous devriez vous résigner au fait qu’une prévision 50-50 signifie en réalité 50-50 », a-t-il écrit. « Et vous devriez être ouvert à la possibilité que ces prévisions soient fausses, et cela pourrait être le cas également en ce qui concerne M. Trump ou Mme Harris. »

Allan Lichtman, un historien qui a prédit correctement chaque élection présidentielle depuis 1984, a également annoncé son choix pour le vainqueur : Harris. Il dit NewsNation que ses « Les clés de la Maison Blanche », le nom de son système de prédiction pour déterminer le résultat des élections, suggère que Harris remportera la présidence. Le modèle de Lichtman est conçu pour déterminer qui remportera le vote populaire. Il a prédit que Trump gagnerait en 2016, même si Trump n’avait pas remporté le vote populaire.

James Carville, un stratège démocrate de longue date, a également prédit une victoire de Harris.

« Amérique, tout ira bien. Mme Harris sera élue prochaine présidente des États-Unis », a-t-il déclaré. a écrit dans un article d’opinion du New York Times. « J’en suis certain. »

Silver a déclaré que, mises à part les prédictions, la compétition sera serrée.

« Il reste difficile de savoir à quoi s’attendre, mis à part le fait que c’est une course très serrée », a-t-il écrit sur son compte Twitter. siteLe Bulletin d’Argent.