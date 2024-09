Un gourou des élections aux États-Unis affirme que Harris battra Trump — RT World News

L’historien Allan Lichtman se vante d’avoir prédit avec précision les résultats de toutes les élections présidentielles américaines, sauf une, depuis 1984

L’historien Allan Lichtman, largement acclamé comme le « Nostradamus » des élections présidentielles américaines, a prédit que la candidate démocrate Kamala Harris l’emporterait sur son rival républicain Donald Trump en novembre. Le professeur d’histoire de l’American University affirme que sa méthode évite complètement les sondages et se base plutôt sur un ensemble de 13 questions de type vrai ou faux censées détenir le record du monde. « clés » à la Maison Blanche.

A l’origine, le candidat républicain le plus attendu devait se présenter contre le président sortant Joe Biden. Cependant, après la piètre performance de ce vétéran de la politique lors d’un débat télévisé fin juin, les démocrates l’ont remplacé par la vice-présidente Harris comme candidate.

S’adressant au New York Times jeudi, Lichtman a déclaré : « Kamala Harris sera la prochaine présidente des États-Unis. C’est du moins ce que je prédis quant à l’issue de cette élection. » Il a expliqué que sur les 13 « clés », huit favorisaient le candidat démocrate. Il a affirmé que Harris avait profité de l’absence d’un candidat tiers fort après le retrait de la course de Robert F. Kennedy Jr. le mois dernier. Il a également cité des indicateurs économiques positifs à court et à long terme, des réalisations législatives supposées adoptées par l’administration Biden et une absence perçue de troubles sociaux ou de scandales liés à la Maison Blanche, comme des facteurs qui font pencher la balance en faveur du candidat démocrate.















De plus, ajoute Lichtman, le fait que Harris n’ait pas eu à passer par un processus de nomination de parti, avec tous les autres candidats se ralliant à elle, est également un plus pour la vice-présidente.

S’adressant à Fox News Digital samedi, le célèbre prévisionniste électoral a maintenu sa prédiction, affirmant que, suite à la « sans précédent » retrait de Biden de la course, le « Les démocrates ont finalement fait preuve d’intelligence et se sont unis derrière Harris. »

Lichtman affirme avoir prédit correctement les résultats de neuf élections présidentielles sur dix depuis 1984. La seule fois où il a échoué, c’était lors du face-à-face controversé entre George W. Bush et Al Gore en 2000, insiste l’historien. Cette élection s’est jouée après que la Cour suprême des États-Unis a statué en faveur de Bush après des semaines de querelles juridiques sur des bulletins contestés.

Pendant ce temps, un autre analyste électoral américain influent, Nate Silver, a affirmé mercredi que les chances de Trump de battre Harris étaient plus élevées qu’à n’importe quel moment depuis que la vice-présidente est entrée dans la course en juillet.

Sa prédiction contraste fortement avec plusieurs sondages réalisés ces dernières semaines, qui ont systématiquement montré que Harris était légèrement en avance sur Trump.