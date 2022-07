Un gouffre s’ouvre sous une piscine en Israël, montre une vidéo, tuant Klil Kimhi de Tel Aviv

Un homme du centre d’Israël a été tué jeudi après qu’un gouffre s’est ouvert sous une piscine lors d’une fête à la maison pour des collègues et l’a aspiré dans un trou de 43 pieds de profondeur.

Les équipes de secours sont intervenues dans une villa de la ville de Karmei Yosef, à environ 40 km de Tel-Aviv, qui accueillait un événement d’entreprise. Vidéo de l’incident montre qu’un gouffre s’est ouvert jeudi après-midi, provoquant la boucle et l’effondrement de la piscine alors que les invités se trouvaient dans et autour de la piscine. Toute l’eau, les radeaux gonflables et les jouets ont été aspirés dans le grand trou en quelques secondes.