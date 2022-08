Un gouffre mystérieux déclenche une enquête

Un trou dans le sol plus grand qu’un court de tennis est apparu dans le désert d’Atacama au Chili ce week-end

Les autorités chiliennes ont lancé une enquête sur un énorme gouffre apparu près d’une mine de cuivre dans le désert d’Atacama au cours du week-end.

Des experts du Service national de géologie et des mines du pays (Sernageomin) ont commencé mardi à travailler sur le site de Tierra Amarilla – où résident quelque 13 000 personnes.

Le gouffre a un diamètre d’environ 32 mètres, ce qui le rend plus grand qu’un court de tennis. “Il y a une distance considérable, environ 200 mètres (656 pieds), jusqu’au fond”, a déclaré le directeur de Sernageomin, David Montenegro.

L’agence déterminera la cause de l’effondrement et « veiller à ce que toutes les mesures de sécurité soient prises pour protéger la vie des travailleurs [at the nearby Alcaparrosa mine] et les communautés proches du site », il a promis.

“Nous n’avons détecté aucun matériau là-bas, mais nous avons constaté la présence de beaucoup d’eau”, a déclaré le Monténégro.

Le maire de Tierra Amarilla Cristian Zuniga a décrit le gouffre comme “sans précédent” et a exigé de savoir “si l’effondrement est le produit de l’activité minière ou autre chose.”

La société canadienne Lundin Mining, qui exploite la mine de cuivre locale, a déclaré avoir suspendu les travaux de développement sur le site d’Alcaparrosa après l’apparition du gouffre.

Le phénomène avait “aucun impact sur le personnel, l’équipement ou l’infrastructure”, il a dit, ajoutant que la maison la plus proche était située à environ 600 mètres (0,3 miles) de là.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour du gouffre, qui est resté stable depuis sa découverte, a ajouté la société.

Le Chili est le plus grand producteur mondial de cuivre et est responsable d’un quart de l’approvisionnement mondial d’un métal largement utilisé dans les équipements électriques tels que le câblage et les moteurs.