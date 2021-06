Un gouffre massif de 300 pieds apparaît mystérieusement au Mexique et continue de croître

Un énorme gouffre mesurant environ 300 pieds de large s’est ouvert samedi dans des terres agricoles de l’État de Puebla, au Mexique. La terre a englouti environ 70 000 pieds carrés de la zone, selon El Sol de Mexique. La cavité géante n’avait que 15 pieds de diamètre lorsqu’elle est apparue pour la première fois. Il s’est développé rapidement depuis qu’il a été vu pour la première fois.

Les autorités ont été informées de l’événement le même jour. Ils visitèrent les lieux et examinèrent minutieusement la zone. Les ingénieurs civils de l’État et d’autres agences ont estimé qu’une faille géologique pourrait avoir causé le gouffre géant. Beatriz Manrique, la secrétaire à l’Environnement de Puebla, a expliqué que bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître les raisons de la création du gouffre, ils sont d’avis que l’adoucissement des terres agricoles et l’extraction des aquifères pourraient l’avoir causé.

Il a en outre expliqué que le trou avait commencé à s’ouvrir samedi et qu’il ne mesurait pas plus de 5 mètres de diamètre. Cependant, en seulement 24 heures, il s’est élargi jusqu’à 30 mètres.

Les propriétaires de la maison, qui ont emménagé sur place en mai avec leurs deux enfants et leurs parents, ont déclaré : « À 6 heures, nous avons entendu comme le tonnerre et nous ne pensions pas que c’était ça, puis mes beaux-parents l’ont réalisé et quand Je me suis approché, j’ai vu que la terre s’enfonçait et que l’eau bouillonnait et j’ai paniqué. »

Le fossé géant a constitué une menace pour la famille vivant dans la maison sur les terres agricoles. La maison, à une centaine de mètres où est apparu le gouffre, a demandé l’aide du gouvernement de l’État afin de sauver leur patrimoine. Les autorités ont évacué la famille de la maison en raison du risque et ont clôturé le gouffre pour éviter toute tragédie.

