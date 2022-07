Un gouffre de piscine a sucé un homme jusqu’à sa mort lors d’une fête d’entreprise en Israël

Un homme de 32 ans est mort lors d’une fête d’entreprise en Israël après avoir été aspiré dans un gouffre de piscine.

Le couple propriétaire de la maison fait l’objet d’une enquête pour homicide involontaire et exploitation d’une entreprise sans permis.

Des séquences vidéo de la fête montrent que le fond de la piscine s’ouvre soudainement.

Le défunt a été identifié comme étant Klil Kimhi, 32 ans, qui était un employé de l’entreprise hôte, Jrapporte le Times of Israel.

Le couple qui possédait la maison à Karmei Yosef, Karmei Yosef, à environ 25 miles à l’ouest de Jérusalem, tous deux dans la soixantaine, a été assigné à résidence pendant cinq jours, Rapports de CBS. Ils faisaient l’objet d’une enquête pour homicide par négligence, selon le Times of Israel.

Le couple, identifié comme Natan et Rachel Meller, est soupçonné de louer leur maison – et d’exploiter une entreprise – sans permis, Le Times of Israel rapporte.

Les médias israéliens rapportent qu’un autre homme, 34 ans, a également été aspiré dans le trou mais s’en est sorti avec des blessures mineures.

Séquence vidéo de la fête montre des gens qui socialisent joyeusement autour de la piscine alors que la musique joue en arrière-plan avant que le fond de la piscine ne s’ouvre soudainement. Des cris peuvent être entendus lorsque les jouets de la piscine sont aspirés dans le trou.

Le trou mesurait 43 pieds de profondeur, rapporte le Times of Israel. Il a fallu quatre heures aux sauveteurs pour atteindre Kimhi, mais il était déjà mort, a déclaré Sky News.

Les propriétaires de la villa avaient construit la piscine sans permis, ont rapporté les médias israéliens, par Le Télégraphe.

Les amis de Kimhi lui ont rendu hommage sur Facebook. « Pas plus tard qu’hier, nous nous sommes assis ensemble au bord de la piscine pour parler de la vie. J’aimerais pouvoir remonter le temps et vous emmener de l’autre côté de cette piscine maudite pour notre conversation, avec du gin tonic à côté », a écrit Shachar. Mevorach, l’un des 50 invités à assister à la fête.

