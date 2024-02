Un googleur vient de dévoiler la date de sortie d’Android 15

Résumé Le premier Developer Preview d’Android 15 est prévu pour le 15 février, selon le commentaire d’un ingénieur de Google sur une page de validation AOSP.

Le nom de code d’Android 15 devrait être Vanilla Ice Cream, et le commentaire fait référence à la version sous le nom d’Android V.

Android 15 devrait être disponible sur les appareils Google à partir du Pixel 6, et devrait apporter de nouvelles fonctionnalités telles qu’une fonction Espace privé, des widgets d’écran de verrouillage et des applications véritablement plein écran.





À la même époque l’année dernière, nous avions déjà eu droit à Android Upside Down Cake, alias Android 14, avec Google publiant sa première version Developer Preview le 8 février. Nous avions donc des raisons de croire qu’Android 15, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de Google, ferait une apparition dans un avenir proche, et il semble maintenant que ce moment viendra plus tôt que tard.

Comme repéré par 9to5Googleun commentaire posté par un ingénieur de Google sur une page de validation AOSP indique que le « premier aperçu du développeur d’Android 15 est prévu pour le 15 février », c’est-à-dire ce jeudi. Le commentaire fait référence à cette version sous le nom d’Android V, et nous savons que le nom de code d’Android 15 devrait être Vanilla Ice Cream, donc tout s’additionne.









Nous censurons ici le nom du googleur afin de ne pas le laisser entraîner dans un scandale, mais le message est toujours visible sur la page du projet Android Open Source au moment d’écrire ces lignes, où les validations de code et les commentaires sont ouverts au public.





Si Android 15 DP1 tombe jeudi, il devrait d’abord être mis à disposition des appareils Google Pixel sous la forme d’un ensemble de fichiers image qui doivent être flashés manuellement, plutôt que installés en tant que mise à jour du système dans les paramètres. Au cours des années passées, les types de mises à jour OTA les plus simples n’étaient pas proposés jusqu’à ce que la nouvelle version soit disponible dans le programme bêta d’Android. Comme il s’agit d’un aperçu du développeur, il est destiné aux créateurs d’applications et aux OEM pour tester la compatibilité de leurs logiciels avec la nouvelle version, une installation facile n’est donc pas une priorité.

Android 15 devrait être disponible sur tous les téléphones et tablettes de Google, à commencer par le Pixel 6. Le Pixel 5a ne bénéficie de mises à jour garanties que jusqu’en août 2024, ce qui sera probablement juste avant la sortie de la nouvelle version. En ce qui concerne les modifications logicielles, nous attendons le début d’une nouvelle fonctionnalité Private Space, qui devrait fonctionner de manière similaire au Secure Folder de Samsung. Les widgets d’écran de verrouillage pourraient également faire leur retour dans la nouvelle version, et Google pourrait forcer les applications à passer véritablement en plein écran. Il y a donc de quoi être enthousiasmé avec Android 15, et heureusement, il semble que l’attente ne sera pas longue du tout.