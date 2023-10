Un gommage pour le visage à l’eucalyptus – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Halle Berry a toujours été une icône de la beauté et de la mode et elle a fait plaisir à ses fans en partageant ses produits incontournables avec ses 8,6 millions de followers sur Instagram. L’une de nos suggestions préférées qu’elle a données est la Gommage sauna facial Oleh Pore-Balance, qui promet d’exfolier et de lisser votre peau grâce à des ingrédients de haute qualité. Après avoir utilisé ce gommage, vous aurez l’impression de sortir tout droit du spa et c’est le meilleur moyen de vous assurer que votre peau est parfaitement propre dès la journée – en éliminant la saleté, l’huile, le maquillage et plus encore. «J’ai essayé beaucoup de [exfoliators] au fil des ans et il reste toujours mon préféré », a expliqué Halle.

Achetez le Gommage sauna facial Oleh Pore-Balance pour 32,32 $ sur Amazon aujourd’hui !

« J’aime vraiment ça. C’est très eucalyptus. Et vous vous sentez comme ces petits grains, comme du sable, mais vous savez qu’ils attaquent toutes ces peaux sèches et mortes et les éliminent en quelque sorte », a expliqué Halle. Le gommage a une action chaude/froide unique qui équilibre votre peau et absorbe l’excès de sébum, réduit l’apparence des pores et exfolie au maximum. L’action chaude et fraîche est une caractéristique innovante inspirée des spas scandinaves – elle mélange des acides glycolique et lactique avec du sable volcanique islandais, un complexe de fusion verte et de l’huile de neem – pour créer un produit qui élimine les cellules mortes de la peau et débouche les pores.

C’est l’outil de relaxation idéal pour vous donner envie de dormir : l’exfoliant se réchauffe lorsque vous le massez sur votre peau, accompagné d’un parfum frais d’eucalyptus qui vous apaisera instantanément. Tout ce que vous avez à faire est de frotter doucement le produit sur votre peau en effectuant des mouvements circulaires. Vous vous sentirez propre, rafraîchi et hydraté !