Un golfeur professionnel parle de sa dépendance au jeu et considère sa femme comme un « partenaire fort et solidaire »

Tous les paris sont ouverts pour Phil Mickelson, le golfeur professionnel qui reconnaît sa dépendance au jeu après qu’il aurait dilapidé plus d’un milliard de dollars au cours des trois dernières décennies.

Le triple champion du Masters a parlé de la lutte dans un long message sur X.

« La plupart d’entre vous, écrit-il, apprécieront cette saison de football avec modération tout en s’amusant et en se divertissant. Les ligues fantastiques permettront de plaisanter entre amis et l’argent gagné ou perdu ne vous affectera pas. Je ne parierai pas cette année.

Mickelson, 53 ans, a poursuivi en expliquant que, même si la dépendance ne l’a jamais laissé à court d’argent, il était émotionnellement indisponible pour ceux dont il tenait le plus. Cette mauvaise habitude, écrit-il, l’a laissé « tellement distrait que je n’ai pas pu être présent avec ceux que j’aime et cela a causé beaucoup de mal ».

L’aveu de l’athlète intervient un peu plus d’un mois après que le joueur Billy Walters a révélé dans son livre que Mickelson avait parié plus d’un milliard de dollars au cours des 30 dernières années, notamment en voulant parier 400 000 dollars sur la Ryder Cup 2012 alors qu’il jouait pour l’équipe américaine. .

Mickelson, il convient de le noter, a nié cette dernière allégation.

Maintenant en convalescence, le golfeur professionnel remercie sa femme Amy d’être une « partenaire solide et solidaire » alors qu’il s’efforce de contrôler sa dépendance – et met en garde contre ceux qui se tournent vers ceux qu’ils croient être des amis mais, en réalité, ne font que permettre de mauvaises choses. comportements.

« Si jamais vous franchissez la ligne de modération et entrez dans la dépendance, j’espère que vous ne confondrez pas vos facilitateurs avec des amis comme je l’ai fait », a écrit Mickelson. « J’espère que vous n’aurez pas à gérer ces moments difficiles publiquement afin que d’autres puissent profiter de vous comme je l’ai fait. »

Il a continué, « [H]J’espère que vous aurez un partenaire fort et solidaire qui est prêt à vous aider à être votre pire moi et à traverser vos pires moments comme moi avec Amy. Elle m’a aimé et m’a soutenu dans mes moments les plus sombres et les plus difficiles.

« Je n’aurais pas pu m’en sortir sans elle », a ajouté le golfeur. « Je suis très reconnaissante de sa force pour nous aider à surmonter les nombreux défis que je nous ai créés. Grâce à son amour, son soutien et son engagement, je suis de nouveau sur la bonne voie pour devenir la personne que je veux être.

Le fait de suivre des conseils et de dire « non » au jeu, a expliqué Mickelson, lui a donné la liberté « de rester assis, d’être présent dans l’instant présent et de vivre chaque jour avec un calme et une paix intérieure ».

« J’ai encore beaucoup de ménage à faire avec ceux que j’aime le plus », a-t-il écrit, « mais je le fais lentement et du mieux que je peux. »