Un golfeur poursuit le diffuseur pour 750 millions de dollars

Patrick Reed demande des dommages-intérêts à Golf Channel et au spécialiste Brandel Chamblee

Le champion des Masters 2018, Patrick Reed, réclame 750 millions de dollars de dommages et intérêts après avoir déposé une plainte en diffamation contre Golf Channel et son commentateur Brandel Chamblee cette semaine.

Dans sa plainte, Reed, 32 ans, affirme que Chamblee et Golf Channel ont conspiré avec le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, pour le diffamer. “depuis l’âge de 23 ans.”

Selon la plainte, cela a été fait par “déclarer faussement des informations avec des informations fausses et / ou un mépris téméraire de la vérité, c’est-à-dire avec une malveillance réelle et constitutionnelle, en omettant délibérément des faits matériels clés pertinents pour induire le public en erreur et en ciblant activement [Reed] pour détruire sa réputation, créer de la haine et un environnement de travail hostile pour lui.“

Lire la suite Trump dit aux rebelles du golf de prendre de l’argent saoudien

Reed et Chamblee ont des différends remontant à 2019, lorsque Chamblee a accusé Reed d’avoir triché au Hero World Challenge pour avoir amélioré son mensonge dans un bunker pour lequel il a été pénalisé de deux coups.

Chamblee a continué à griller Reed non seulement pour les allégations de tricherie, pour lesquelles les avocats de Reed lui ont envoyé une lettre de cessation et d’abstention en janvier 2020, mais aussi pour la décision de Reed de rejoindre la ligue de golf LIV soutenue par l’Arabie saoudite plus tôt cette année.

Reed est catégorique sur le fait que les opinions de Chamblee ont incité les fans à le chahuter avec des insultes telles que “Tu es putain de nul !”, « Espèce d’idiot !et “Trouillard!”, en plus de le traiter de tricheur et de le pousser à propos de sa relation effilochée avec ses parents.

Bien qu’il ait remporté le Masters et neuf tournois au total sur le PGA Tour, Reed estime que l’organisation principale et son commissaire Monahan l’ont également eu pour lui, ce qui l’a incité à rejoindre le LIV.

“Malgré ses réalisations golfiques exceptionnelles de classe mondiale, en juin 2022, M. Reed a été licencié de manière constructive en tant que membre du PGA Tour, à la suite des menaces proférées et des mesures prises par son commissaire Jay Monahan et son PGA Tour, et a signé avec LIV Golf,” le procès allègue, avec la plainte déposée auprès du tribunal de district américain du district sud du Texas à Houston, qui est la ville natale de Reed.

Lire la suite Les golfeurs rebelles de la ligue saoudienne poursuivent la PGA pour sanctions

Le procès de Reed a été intenté par Larry Klayman, qui est peut-être mieux connu pour avoir échoué dans sa tentative de poursuivre avec succès le comédien Sacha Baron Cohen pour diffamation au nom de l’ancien candidat au Sénat américain Roy Moore.

Bien que la PGA ait suspendu indéfiniment les membres qui ont disputé le premier événement du LIV en juin, Reed n’a pas rejoint la compétition d’échappée avant une deuxième compétition tenue dans l’Oregon le mois dernier, mais a également été expulsé du Tour.

Alors que Reed poursuit Golf Channel et Chamblee, un groupe de 11 “rebelles” du circuit de golf LIV, comme Phil Mickelson et Bryson DeChambeau sont connus, poursuivent le PGA Tour pour les sanctions qu’ils jugent préjudiciables à leur carrière.