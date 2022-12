Un golfeur « mord le nez de son rival » lors d’un match

Une dispute de golf est devenue sérieuse dans le Mississippi cette semaine

Un homme du Mississippi a déposé une caution après s’être rendu à la police de Bay St. Louis pour avoir prétendument mordu le nez d’un autre homme à la suite d’une vive dispute liée à une partie de golf.

Selon le chef de la police Toby Schwartz, le suspect, Mark Curtis Wells, 51 ans, a été incarcéré dans la prison du comté de Hancock mercredi matin, heure locale, avant de payer 10 % d’une caution de 50 000 $ pour obtenir sa libération.

Schwartz a déclaré que des officiers avaient été appelés au Hollywood Casino lundi soir après avoir reçu des informations selon lesquelles il y avait eu une grave agression sur le parking de la propriété.

À son arrivée, la police a rencontré un homme qui avait subi d’importantes blessures au visage au point que son nez avait été entièrement mordu sur son visage.

Wells est accusé d’avoir attaqué un rival.

© Département de police de Bay St. Louis.



Les agents n’ont pas été en mesure de localiser l’appendice sectionné sur les lieux et la victime a été transportée vers un hôpital local.

La police a déterminé dans son enquête ultérieure que Wells et la victime s’étaient engagés dans une vive dispute plus tôt dans la journée au parcours de golf de Bridges qui s’était prolongée dans la soirée et finalement dans la scène violente du parking.

Wells aurait ensuite fui les lieux avant de se présenter à la police mercredi.

Il aurait été accusé de chaos, ce qui, selon la loi locale, pourrait entraîner une peine de sept ans de prison.

La loi du Mississippi dicte le chaos criminel comme un crime prémédité avec intention de tuer, et dans lequel le suspect mutile ou détruit une partie du corps d’une victime.

