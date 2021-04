Dans un scénario où pas un seul jour ne se passe sans des nouvelles troublantes sur la façon dont la situation pandémique devient incontrôlable, la jeune génération indienne semble certainement déterminée à prendre le contrôle de la situation – une étape à la fois. D’un côté, là où les jeunes turcs apportent des solutions innovantes au secours des citoyens frappés par le COVID, il y en a d’autres, qui donnent l’exemple en mettant en avant leur meilleur parti altruiste. Les travailleurs de première ligne ont besoin d’autant de mains secourables que possible. Outre les médecins et les infirmières, d’autres héros interviennent et prêtent main-forte au bien-être de la nation et de son peuple.

Peiné par le sérieux manque d’initiative, en particulier parmi les classes économiquement arriérées, le jeune Krishiv KL Tekchandani, né à Mumbai, a pris une décision hors de son tour. Le golfeur prodigue plusieurs fois primé qui a commencé sa carrière à l’âge de 7 ans et qui s’entraîne, joue et remporte constamment des tournois compétitifs à travers le monde, Krishiv a décidé de donner tous ses prix pour financer la campagne de vaccination dans son club de golf local. (Bombay Presidency Golf Club) à Chembur. Un donneur habituel, Krishiv socialement engagé a régulièrement fait des dons à la société, y compris des dons de sang à ses anniversaires et à des occasions importantes après ses 18 ans.

Krishiv dit qu’il y a des centaines de travailleurs sur le terrain comme des caddies, des jardiniers, des gardiens et du personnel de terrain qui travaillent dur dans les coulisses de n’importe quel terrain de golf. Ces personnes manquent souvent de ressources et de conscience de la nécessité de la vaccination COVID 19. De plus, dans un scénario de verrouillage, où leurs moyens de subsistance et leur survie sont en jeu, Krishiv a estimé qu’en tant que sportif, son premier devoir était d’aider ses collègues sur le terrain de golf.

Issu d’un milieu familial et traditionnel qui croit qu’il faut s’assurer que tout acte ou aide de nature parvienne à la dernière personne de la chaîne, Krishiv a pensé tendre la main et apporter son acarien à l’homme ordinaire au niveau du sol. De plus, ne désirant pas déranger sa famille pour son propre effort caritatif, Krishiv a décidé de mettre tous ses gains et économies pour financer la mission. Il a l’intention de contacter les autorités du Bombay Presidency Golf Club pour lancer le processus.

Krishiv, le jeune sportif et entrepreneur, a pris sur lui d’aider la nation en ces temps de péril. Il pense que son effort peut être très faible et sa contribution peut être bien moindre par rapport aux coûts impliqués dans un tel exercice, mais indépendamment de tout, il voulait faire un début. Il est convaincu que la jeune Inde est non seulement sensible et consciente, mais aussi déterminée à amener le changement à tous les niveaux et de toutes les manières possibles.

Fervent partisan du «pouvoir de l’un», Krishiv espère que son petit acte de «sewa» envers les autres membres de la communauté pourra allumer une étincelle chez d’autres comme lui; inspirer plusieurs autres à investir de manière proactive leur temps, leur énergie et leur initiative pour aider l’Inde à gagner la bataille contre le coronavirus. C’est une histoire inspirante et nous devrions tous nous rassembler. Les gens, nous devrions nous rassembler dans une crise comme celle-ci, et nous devrions tous nous entraider dans cette crise parce que certaines personnes ne peuvent même pas trouver les choses simples dont elles ont besoin.

Krishiv, pour sa part, est convaincu qu’ensemble, la jeune Inde peut et va surmonter les nuages ​​sombres et annoncer la lueur d’espoir de la santé, du bien-être et de l’harmonie à travers le pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici